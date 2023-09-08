Duplicate Music Remover Free для Windows

Описание
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Оценка: 2.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 140 | Статистика
Размер:20,23 Мб
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Duplicate Music Remover Free - программа для поиска и удаления на компьютере дубликатов музыкальных и звуковых файлов. В процессе работы на ПК (копирование, скачивание, перемещение, добавление и т.д.) диски могут заполниться одинаковыми копиями разнообразных песен и музыкальных композиций. Найти такие дубликаты в ручном режиме не так-то уж и просто, да и займет у Вас это много времени, при этом гарантии, что найдены все копии, нет абсолютно никакой.

В такой ситуации Вам поможет это приложение. Данный инструмент очень прост в настройке и управлении, позволяя избавиться от дублирующихся звуковых файлов в несколько простых действий. Сначала выберите диски или каталоги, где нужно искать копии, и запустите сканирование. Через некоторое время на вкладке результатов Вы увидите все дубликатные композиции. Отметив ненужные песни, удалите их с помощью кнопки "Action-Remove".

Поддерживается работа с множеством аудио форматов - .mp3, .wav, .wma, .ogg, .aiff, .acc, .flac и многими другими, полный перечень которых указан в настройках. Если же Вы используете какой-то специфический формат, которого нет в списке, то есть возможность редактирования списка и добавления нужного Вам расширения файла.

Таким образом, с Duplicate Music Remover Вы избавитесь от дублирующихся музыкальных файлов на своем ПК, сделав его чище и упорядоченнее, а также освободите дополнительное пространство, которое пригодится Вам для других целей.

Что нового в Duplicate Music Remover Free 2.4.1?
  • Разные улучшения.
  • Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Duplicate Music Remover Free

Al про Duplicate Music Remover Free 1.8.1 [02-07-2018]

По тэгам я более 5000 дубликатов нашел. Даже разные по размеру находит
2 | 2 | Ответить

win про Duplicate Music Remover Free 1.2 [29-07-2015]

Ищет только 100% совпадения. УГ.
2 | 2 | Ответить

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