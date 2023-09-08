Duplicate Music Remover Free - программа для поиска и удаления на компьютере дубликатов музыкальных и звуковых файлов. В процессе работы на ПК (копирование, скачивание, перемещение, добавление и т.д.) диски могут заполниться одинаковыми копиями разнообразных песен и музыкальных композиций. Найти такие дубликаты в ручном режиме не так-то уж и просто, да и займет у Вас это много времени, при этом гарантии, что найдены все копии, нет абсолютно никакой.

В такой ситуации Вам поможет это приложение. Данный инструмент очень прост в настройке и управлении, позволяя избавиться от дублирующихся звуковых файлов в несколько простых действий. Сначала выберите диски или каталоги, где нужно искать копии, и запустите сканирование. Через некоторое время на вкладке результатов Вы увидите все дубликатные композиции. Отметив ненужные песни, удалите их с помощью кнопки "Action-Remove".

Поддерживается работа с множеством аудио форматов - .mp3, .wav, .wma, .ogg, .aiff, .acc, .flac и многими другими, полный перечень которых указан в настройках. Если же Вы используете какой-то специфический формат, которого нет в списке, то есть возможность редактирования списка и добавления нужного Вам расширения файла.

Таким образом, с Duplicate Music Remover Вы избавитесь от дублирующихся музыкальных файлов на своем ПК, сделав его чище и упорядоченнее, а также освободите дополнительное пространство, которое пригодится Вам для других целей.