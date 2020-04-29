Private Tunnel VPN для iOS

Private Tunnel VPN 3.0.9 для iPhone, iPad

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Описание Private Tunnel VPN 3.0.9 для iPhone, iPadОписание   Скачать Private Tunnel VPN 3.0.9 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (43.8 Мб) Скриншоты Private Tunnel VPN 3.0.9 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Private Tunnel VPN 3.0.9 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Private Tunnel VPN 3.0.9 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Private Tunnel VPN - сервис для анонимного серфинга в интернете и получения доступа к заблокированным в Вашем регионе ресурсам. Бывают ситуации, когда Вы у себя дома или путешествуя в другой стране не можете посетить тот или иной сайт, что обусловлено региональной блокировкой. В этом случае решить проблему можно путем подмены IP-адреса с помощью так называемого туннелирования, суть которого заключается в создании частной виртуальной сети, через которую и осуществляется передача данных в зашифрованном виде. Таким образом, Вам присваивается некий новый IP-адрес, а истинный IP и реальное месторасположение скрываются.

Эта программа весьма полезна не только для доступа к запрещенным ресурсам, но и важна для обеспечения безопасности конфиденциальной информации, особенно при использовании открытых публичных точек доступа в интернет как по Wi-Fi каналам, так и другим сетям.

Работать с приложением очень легко и просто. Вначале надо будет зарегистрироваться: указать свой электронный адрес, на который придет подтверждение о регистрации, и придумать пароль входа в программу. После этого Вы получаете 8 локаций для изменения своего местоположения: три в США и по одному в Канаде, Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Швеции. Выбрав любой понравившийся, произойдет перенаправление через виртуальную сеть - Вы будете отображаться как пользователь одной из указанных стран. Вот, собственно говоря и все, других настроек нет.

Стоит отметить, что бесплатно Private Tunnel VPN предлагает только 500 МБ перенаправленного суммарного трафика. При достижении этого лимита придется переходить на платную подписку (от $12), либо же приглашать других пользователей в сервис, за которых Вам также начисляется дополнительный объем переданных данных.

Private Tunnel VPN
Private Tunnel VPN
Private Tunnel VPN
Private Tunnel VPN
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 808
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Эмуляторы
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Отзывы о программе Private Tunnel VPN

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