Private Tunnel VPN - сервис для анонимного серфинга в интернете и получения доступа к заблокированным в Вашем регионе ресурсам. Бывают ситуации, когда Вы у себя дома или путешествуя в другой стране не можете посетить тот или иной сайт, что обусловлено региональной блокировкой. В этом случае решить проблему можно путем подмены IP-адреса с помощью так называемого туннелирования, суть которого заключается в создании частной виртуальной сети, через которую и осуществляется передача данных в зашифрованном виде. Таким образом, Вам присваивается некий новый IP-адрес, а истинный IP и реальное месторасположение скрываются.

Эта программа весьма полезна не только для доступа к запрещенным ресурсам, но и важна для обеспечения безопасности конфиденциальной информации, особенно при использовании открытых публичных точек доступа в интернет как по Wi-Fi каналам, так и другим сетям.

Работать с приложением очень легко и просто. Вначале надо будет зарегистрироваться: указать свой электронный адрес, на который придет подтверждение о регистрации, и придумать пароль входа в программу. После этого Вы получаете 8 локаций для изменения своего местоположения: три в США и по одному в Канаде, Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Швеции. Выбрав любой понравившийся, произойдет перенаправление через виртуальную сеть - Вы будете отображаться как пользователь одной из указанных стран. Вот, собственно говоря и все, других настроек нет.

Стоит отметить, что бесплатно Private Tunnel VPN предлагает только 500 МБ перенаправленного суммарного трафика. При достижении этого лимита придется переходить на платную подписку (от $12), либо же приглашать других пользователей в сервис, за которых Вам также начисляется дополнительный объем переданных данных.