Alternate Archiver - своеобразный файловый менеджер, который содержит в себе все необходимые функции и инструменты для работы с файлами и наведения порядка на Вашем ПК. Тут Вы сможете переименовывать, копировать, удалять, перемещать и сортировать файлы, изменять время их создания, вести поиск и делать многие другие операции.

Отдельно стоит выделить опцию архивирования данных: архив с файлами можно делать по дате (месяц, год) или начальным буквам в названии файла. Помимо этого, в здесь есть опция синхронизации содержимого двух отмеченных директорий, что удобно для ведения резервной базы с данными. Для надежности разработчики предусмотрели инструмент полного стирания файлов (шредер) без возможности их последующего восстановления даже специализированным ПО.

В целом, Alternate Archiver весьма неплохая альтернатива как файловым менеджерам наподобие Проводника Windows, так и разнообразным архиваторам, объединяя эти функции в единой удобной и интуитивно понятной графической оболочке.