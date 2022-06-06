EaseUS Todo PCTrans для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:Free 13.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 569 | Статистика
Размер:1,44 Мб
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EaseUS Todo PCTrans - инструмент для безопасного и корректного переноса данных и приложений с одного компьютера на другой вместе со всеми настройками. При покупке нового ПК пользователи так или иначе сталкиваются с необходимостью переноса важных данных и настройкой всех необходимых параметров, программ, служб в ручном режиме, что неудобно и занимает много времени. В этом случае весьма кстати как раз и будет данная утилита.

Эта программа позволяет переносить данные на другую машину двумя способами:

  • напрямую через подключение двух ПК кабелем или посредством беспроводной сети,
  • создание файла-образа настроек на старом ПК, который потом нужно распаковать на новом.

Приложение автоматически сканирует выбранный компьютер, показывая количество доступных к переносу приложений и файлов, а также их размер. Вам остается лишь правильно указать новую машину (для прямого переноса) или создать iso-файл. При необходимости есть возможность выборочного переноса нужных папок и файлов.

В общем, все достаточно просто и надежно: не тратьте время и усилия на настройку нового компьютера и установку требуемых приложений, обеспечив комфортную миграцию данных со старого ПК с помощью EaseUS Todo PCTrans.

Обратите внимание, что бесплатная версия программы обеспечивает перенос всех данных и не более 2 приложений.

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