EaseUS Todo PCTrans для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|Free 13.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EaseUS
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 569 | Статистика
|Размер:
|1,44 Мб
EaseUS Todo PCTrans - инструмент для безопасного и корректного переноса данных и приложений с одного компьютера на другой вместе со всеми настройками. При покупке нового ПК пользователи так или иначе сталкиваются с необходимостью переноса важных данных и настройкой всех необходимых параметров, программ, служб в ручном режиме, что неудобно и занимает много времени. В этом случае весьма кстати как раз и будет данная утилита.
Эта программа позволяет переносить данные на другую машину двумя способами:
- напрямую через подключение двух ПК кабелем или посредством беспроводной сети,
- создание файла-образа настроек на старом ПК, который потом нужно распаковать на новом.
Приложение автоматически сканирует выбранный компьютер, показывая количество доступных к переносу приложений и файлов, а также их размер. Вам остается лишь правильно указать новую машину (для прямого переноса) или создать iso-файл. При необходимости есть возможность выборочного переноса нужных папок и файлов.
В общем, все достаточно просто и надежно: не тратьте время и усилия на настройку нового компьютера и установку требуемых приложений, обеспечив комфортную миграцию данных со старого ПК с помощью EaseUS Todo PCTrans.
Обратите внимание, что бесплатная версия программы обеспечивает перенос всех данных и не более 2 приложений.
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