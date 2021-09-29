AKVIS Frames - бесплатная программа, которая предназначена для оформления своих графических работ (фотографий, изображений, рисунков) красочными стильными и эксклюзивными рамками. Тут Вы сможете выбрать и поэкспериментировать с готовыми пакетами рамок, которые специально разработаны художниками студии AKVIS.

Все рамки сгруппированы в тематические пакеты. Каждый пакет содержит множество образцов высококачественных изображений, посвященных определенной теме: временам года, увлечениям, праздникам и значимым событиям, таким как Новый год, свадьба, рождение малыша, день св. Валентина, школьный выпускной и др.

Таким образом, AKVIS Frames поможет быстро украсить фотографии, создать уникальные поздравительные открытки, объявления или приглашения. Вы можете распечатать результат в высоком разрешении или поделиться с друзьями, опубликовав изображение сразу из программы. Можно обработать фотографию с помощью других программ AKVIS, например, создать рисунок карандашом или картину маслом, а после добавить последний штрих с помощью AKVIS Frames.

Пользоваться программой очень просто. Разместите фото в рамке и запустите обработку - лишние края скроются, границы сгладятся, и Вы получите прекрасно оформленное изображение.