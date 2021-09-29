AKVIS Frames для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 115 | Статистика
Размер:56,59 Мб
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AKVIS Frames скриншот № 1
AKVIS Frames скриншот № 2

AKVIS Frames - бесплатная программа, которая предназначена для оформления своих графических работ (фотографий, изображений, рисунков) красочными стильными и эксклюзивными рамками. Тут Вы сможете выбрать и поэкспериментировать с готовыми пакетами рамок, которые специально разработаны художниками студии AKVIS.

Все рамки сгруппированы в тематические пакеты. Каждый пакет содержит множество образцов высококачественных изображений, посвященных определенной теме: временам года, увлечениям, праздникам и значимым событиям, таким как Новый год, свадьба, рождение малыша, день св. Валентина, школьный выпускной и др.

Таким образом, AKVIS Frames поможет быстро украсить фотографии, создать уникальные поздравительные открытки, объявления или приглашения. Вы можете распечатать результат в высоком разрешении или поделиться с друзьями, опубликовав изображение сразу из программы. Можно обработать фотографию с помощью других программ AKVIS, например, создать рисунок карандашом или картину маслом, а после добавить последний штрих с помощью AKVIS Frames.

Пользоваться программой очень просто. Разместите фото в рамке и запустите обработку - лишние края скроются, границы сгладятся, и Вы получите прекрасно оформленное изображение.

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Отзывы о программе AKVIS Frames

Вася про AKVIS Frames 1.0 [26-12-2015]

Не работает... просит активацию..
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