Турбоскан Free - удобное приложение для Android, благодаря которому можно быстро и легко сканировать документы, чеки, фотографии, визитки и пр., после чего полученные сканы можно сохранить, распечатать или отправить их по электронной почте как PDF или JPEG.

Приложение предоставляет наиболее необходимые для обработки документов инструменты, как например устранение теней, выравнивание, определение границ, установка контраста и др. Кроме этого присутствует режим SureScan, благодаря которому можно получать четкие изображения, без смазывания от движения камеры.

Также имеется функция «Отправить себе», которая дает возможность быстро отправить email на заранее указанный адрес электронной почты.

Ключевые особенности Турбоскан Free: