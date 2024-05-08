Турбоскан Free для Android

Описание
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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 400 | Статистика
Размер:12.27 Мб
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Турбоскан Free скриншот № 2
Турбоскан Free скриншот № 3
Турбоскан Free скриншот № 4

Турбоскан Free - удобное приложение для Android, благодаря которому можно быстро и легко сканировать документы, чеки, фотографии, визитки и пр., после чего полученные сканы можно сохранить, распечатать или отправить их по электронной почте как PDF или JPEG.

Приложение предоставляет наиболее необходимые для обработки документов инструменты, как например устранение теней, выравнивание, определение границ, установка контраста и др. Кроме этого присутствует режим SureScan, благодаря которому можно получать четкие изображения, без смазывания от движения камеры.

Также имеется функция «Отправить себе», которая дает возможность быстро отправить email на заранее указанный адрес электронной почты.

Ключевые особенности Турбоскан Free:

  • Быстрая обработка страниц.
  • Переименование, сохранение и поиск документов.
  • Добавление, удаление и перестановка страниц документов.
  • Автоматическое распознавание границ документа и коррекция перспективы.
  • Наличие режима SureScan.
  • Возможность быстро изменить яркость, цвет и поворот документа.
  • Копирование страниц между документами.
  • Расположение нескольких чеков или визиток на одной PDF-странице.
  • Открытие PDF и JPEG-документов в других программах (Dropbox, Evernote, Yandex.Disk и др.)
  • Функция печати Cloud Print.
  • Компактные PDF-вложения.
Что нового в Турбоскан Free 1.7.0?
  • Различные исправления
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Отзывы о программе Турбоскан Free

Михаил про Турбоскан Free 1.5.1 для Android [20-05-2018]

Пишут Free,но на самом деле, только три скана бесплатно, потом надо платить
200 руб
8 | 6 | Ответить

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