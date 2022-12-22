Miro: Online whiteboard для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.23.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RealtimeBoard
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|62,7 Мб
Miro: Online whiteboard - это приложение для совместной работы, которое позволяет нескольким пользователям работать вместе на общей доске или рабочем пространстве в режиме реального времени через Интернет. Предлагает визуальный интерфейс, позволяющий пользователям добавлять на доску объекты, такие как текст, изображения и рисунки, и манипулировать ими.
Приложение имеет два основных окна: "Доски" и "Поток". В окне Boards вы можете просматривать существующие доски и создавать новые. В окне Feed отображаются все ваши комментарии, упоминания и запросы к доскам. Вы можете сортировать доски по дате их последнего изменения или по владельцу, а также переключаться между различными видами, например, списком или сеткой.
Чтобы добавить содержимое на доску в Miro, вы можете нажать кнопку "плюс" и выбрать один из множества вариантов, включая текст, липкие заметки, снимки экрана, комментарии, рисунки ручкой, фигуры, рамки и фотографии. На каждой доске может быть несколько элементов этих типов.
Настройки доски позволяют пригласить других к сотрудничеству по электронной почте, настроить параметры совместного доступа, создать ссылку, которой можно поделиться, включить или отключить курсоры, а также другие функции, такие как сетка, привязка объектов и показ разрешенных комментариев.
Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут...
Бесплатный портативный сканер для мобильных Android-устройств, с помощью которого можно...
Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Plagiarism Checker - приложение для проверки уникальности текста с помощью популярных поисковых...
Удобный инструмент позволяющий сканировать документы при помощи камеры смартфона,...
Простое и удобное Android-приложение для самоконтроля, которое предоставляет наиболее...
Отзывы о программе Miro: Online whiteboard
Admin
Отзывов о программе Miro: Online whiteboard 3.23.2 пока нет, можете добавить...