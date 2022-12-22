Miro: Online whiteboard для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.23.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:62,7 Мб
Miro: Online whiteboard скриншот № 2
Miro: Online whiteboard скриншот № 3
Miro: Online whiteboard скриншот № 4

Miro: Online whiteboard - это приложение для совместной работы, которое позволяет нескольким пользователям работать вместе на общей доске или рабочем пространстве в режиме реального времени через Интернет. Предлагает визуальный интерфейс, позволяющий пользователям добавлять на доску объекты, такие как текст, изображения и рисунки, и манипулировать ими.

Приложение имеет два основных окна: "Доски" и "Поток". В окне Boards вы можете просматривать существующие доски и создавать новые. В окне Feed отображаются все ваши комментарии, упоминания и запросы к доскам. Вы можете сортировать доски по дате их последнего изменения или по владельцу, а также переключаться между различными видами, например, списком или сеткой.

Чтобы добавить содержимое на доску в Miro, вы можете нажать кнопку "плюс" и выбрать один из множества вариантов, включая текст, липкие заметки, снимки экрана, комментарии, рисунки ручкой, фигуры, рамки и фотографии. На каждой доске может быть несколько элементов этих типов.

Настройки доски позволяют пригласить других к сотрудничеству по электронной почте, настроить параметры совместного доступа, создать ссылку, которой можно поделиться, включить или отключить курсоры, а также другие функции, такие как сетка, привязка объектов и показ разрешенных комментариев.

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