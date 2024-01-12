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PDF Сканер Документов Плюс для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14,27 Мб
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PDF Сканер Документов Плюс - программа для создания цифровых копий текстов, фотографий и изображений. Просто отсканируйте бумажный документ или выберите изображение, и приложение автоматически определит границы, чтобы получить только нужное. Конвертируйте результат в удобный PDF для легкого редактирования или сохранения.

Основные возможности PDF Сканер Документов Плюс:

  • Сканирование: Оцифруйте тексты или фотографии одним касанием, приложение автоматически выделит необходимую область, либо редактируйте ее вручную.
  • Конвертация: Преобразуйте изображения в PDF, сразу готовые к редактированию или использованию как изображение.
  • Объединение страниц: Составьте один файл из нескольких страниц для удобства доступа и редактирования.
  • Редактирование: С легкостью корректируйте качество изображения, меняйте яркость или преобразуйте в черно-белое.
  • Сохранение: Храните ваши файлы на устройстве, открывайте их в любое время, где угодно, с помощью других приложений или самого PDF Сканера Документов Плюс.
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