PDF Сканер Документов Плюс для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Digitalchemy, LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14,27 Мб
|СКАЧАТЬ
PDF Сканер Документов Плюс - программа для создания цифровых копий текстов, фотографий и изображений. Просто отсканируйте бумажный документ или выберите изображение, и приложение автоматически определит границы, чтобы получить только нужное. Конвертируйте результат в удобный PDF для легкого редактирования или сохранения.
Основные возможности PDF Сканер Документов Плюс:
- Сканирование: Оцифруйте тексты или фотографии одним касанием, приложение автоматически выделит необходимую область, либо редактируйте ее вручную.
- Конвертация: Преобразуйте изображения в PDF, сразу готовые к редактированию или использованию как изображение.
- Объединение страниц: Составьте один файл из нескольких страниц для удобства доступа и редактирования.
- Редактирование: С легкостью корректируйте качество изображения, меняйте яркость или преобразуйте в черно-белое.
- Сохранение: Храните ваши файлы на устройстве, открывайте их в любое время, где угодно, с помощью других приложений или самого PDF Сканера Документов Плюс.
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