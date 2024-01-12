PDF Сканер Документов Плюс - программа для создания цифровых копий текстов, фотографий и изображений. Просто отсканируйте бумажный документ или выберите изображение, и приложение автоматически определит границы, чтобы получить только нужное. Конвертируйте результат в удобный PDF для легкого редактирования или сохранения.

Основные возможности PDF Сканер Документов Плюс: