Tencent PC Manager для Windows

Tencent PC Manager 12.3.26601.901

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Описание Tencent PC Manager 12.3.26601.901Описание   Скачать Tencent PC Manager 12.3.26601.901СКАЧАТЬ (318,96 Мб) Скриншоты Tencent PC Manager 12.3.26601.901Скриншоты (8)   Статистика Tencent PC Manager 12.3.26601.901Статистика   Отзывы о Tencent PC Manager 12.3.26601.901Отзывы (2)  
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3.70 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 3.70 из 5
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Tencent PC Manager - бесплатное антивирусное решение от китайских разработчиков, способное надежно защитить пользователя от всевозможных угроз в интернете. Этот продукт содержит несколько мощных антивирусных движков (собственный Tencent, TCloud и Avira), которые обеспечивают облачную, проактивную и локальную защитой в реальном времени.

Использование облачного движка TCloud помогает быстро и своевременно реагировать на новейшие угрозы. Для этого разработчики используют специально созданное облако Tencent Cloud, где анализируются все подозрительные файлы, мгновенно оповещая пользователей о потенциальных рисках. Кроме этого, в программу внедрен специальный инструмент System Repair Enqine - движок, который может исправлять и восстанавливать пораженную вирусами систему.

Нельзя не упомянуть и о мощной web-защите, предотвращающей посещение вредоносных сайтов, попыток фишинга и загрузки вирусный файлов. При этом обеспечена поддержка всех основных браузеров, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Internet Explorer.

Антивирус прост в работе, имеет интуитивно понятный интерфейс и полностью настраивается на предпочтения пользователя. Реализовано 3 режима сканирования: быстрый, полный и выборочный. Подозрительные файлы можно размещать в карантин, а для безопасных организовывать белый список. Все ранее проведенные сканирования хранятся в журнале, откуда можно увидеть результаты предыдущих проверок. В довершение стоит сказать, что базы Tencent PC Manager регулярно обновляются, что обеспечит Вам максимальную защиту в любой момент использования Вашего ПК.

Tencent PC Manager
Tencent PC Manager
Tencent PC Manager
Tencent PC Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 991
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе Tencent PC Manager

Mehanik про Tencent PC Manager 12.3.26555.901 [18-06-2018]

Двигатель Авиры не поддерживается больше, сейчас внедрён двигатель Битдефендер.
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Aleksandr про Tencent PC Manager 12.3.26448.901 [16-07-2017]

Пользуюсь год.Очень доволен. 20 лет имею комп.Есть опыт.Даёт фору Nod32 и Avast.Зачёт разработчика.Он очень лёгкий.Советую на старые машины.
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