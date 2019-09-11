EarTrumpet для Windows

EarTrumpet 1.1.1.0 / 2.1.4.0

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Описание EarTrumpet 1.1.1.0 / 2.1.4.0Описание   Скачать EarTrumpet 1.1.1.0 / 2.1.4.0СКАЧАТЬ (6,63 Мб) Скриншоты EarTrumpet 1.1.1.0 / 2.1.4.0Скриншоты (2)   Статистика EarTrumpet 1.1.1.0 / 2.1.4.0Статистика   Отзывы о EarTrumpet 1.1.1.0 / 2.1.4.0Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
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EarTrumpet - удобное приложение для операционки Windows 10, позволяющее управлять громкостью звука любого открытого приложения из единой панели. Как известно, Windows 10 разрешила разработчикам встраивать функцию регулировки громкости звука прямо в сами программы. Однако, если у Вас открыто несколько таких приложений, то чтобы изменить звучание каждого из них, придется открывать соответствующее окошко, что не всегда удобно. Так вот эта утилита как раз и поможет Вам сделать такую регулировку звуков более комфортной и быстрой.

Эта программа после установки размещается в системном трее и стилизована под стандартный регулятор громкости. Она анализирует каждое открытое приложение в Windows 10, и если оно использует звуковое сопровождение (браузеры, аудио-, видеоплееры, игры и т.д.), то кликнув на иконку приложения, Вы увидите значок такого приложения и шкалу громкости. Перемещая ползунок нужной программы, добейтесь требуемого звучания - вот и все.

В общем, получилось довольно-таки интересно, удобно и стильно - управляйте звуками всех приложений быстро и комфортно из одного лаконичного окошка.

EarTrumpet
EarTrumpet
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 1 554
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины
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Отзывы о программе EarTrumpet

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