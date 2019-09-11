EarTrumpet - удобное приложение для операционки Windows 10, позволяющее управлять громкостью звука любого открытого приложения из единой панели. Как известно, Windows 10 разрешила разработчикам встраивать функцию регулировки громкости звука прямо в сами программы. Однако, если у Вас открыто несколько таких приложений, то чтобы изменить звучание каждого из них, придется открывать соответствующее окошко, что не всегда удобно. Так вот эта утилита как раз и поможет Вам сделать такую регулировку звуков более комфортной и быстрой.

Эта программа после установки размещается в системном трее и стилизована под стандартный регулятор громкости. Она анализирует каждое открытое приложение в Windows 10, и если оно использует звуковое сопровождение (браузеры, аудио-, видеоплееры, игры и т.д.), то кликнув на иконку приложения, Вы увидите значок такого приложения и шкалу громкости. Перемещая ползунок нужной программы, добейтесь требуемого звучания - вот и все.

В общем, получилось довольно-таки интересно, удобно и стильно - управляйте звуками всех приложений быстро и комфортно из одного лаконичного окошка.