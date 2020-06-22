MorphVOX Pro для Windows

MorphVOX Pro 4.4.87

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Описание MorphVOX Pro 4.4.87Описание   Скачать MorphVOX Pro 4.4.87СКАЧАТЬ (6,52 Мб) Скриншоты MorphVOX Pro 4.4.87Скриншоты (3)   Статистика MorphVOX Pro 4.4.87Статистика   Отзывы о MorphVOX Pro 4.4.87Отзывы (101)  
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3.88 из 5, всего оценок - 808
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
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MorphVOX - забавная программа для изменения звучания своего голоса при общении в коммуникационных приложениях или играх. Этот инструмент имеет в свой базе наборы самых разных преобразователей звука, так что Вас никто не сможет опознать. При этом обеспечивается высокое качество голосовой технологии.

Кроме простого изменения голоса в приложениях IP-телефонии (Skype, AIM, Yahoo, MSN, GoogleTalk, TeamSpeak и т.п.), в этой программе можно использовать аудиоэффекты, которые добавят разнообразие в Ваше фоновое окружение. Например, задействуйте эффект шумного торгового центра или автомобильной пробки - Ваши друзья никогда не догадаются, что в это время Вы спокойно сидите дома или где-нибудь в парке, наслаждаясь тишиной.

Как уже упоминалось, это приложение полностью оптимизировано для онлайн-игр. В ролевых играх Вы можете подобрать голос в соответствии с Вашим героем, что сделает геймплей еще более увлекательным, интересным и не скучным. Например, коварному карлику идеально подойдет сварливый голос, а могучему гиганту - громоподобный и раскатистый рык.

В MorphVOX используются самые передовые алгоритмы смены голоса, что делает программу одной из самых лучших в своем роде.

MorphVOX Pro
MorphVOX Pro
MorphVOX Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)61 / 1 022 114
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио - Утилиты, Плагины
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Отзывы о программе MorphVOX Pro

Кирилл про MorphVOX Pro 4.4.80 [05-03-2020]

Либо я чего-то не понял, либо эта версия проги без кряка.
2 | 32 | Ответить

Алкоголик про MorphVOX Pro 4.4.75 [23-05-2019]

А что собственно у вас не работает обман да и только что ли?
6 | 20 | Ответить

Михаил про MorphVOX Pro 4.4.75 [04-01-2019]

Подскажите куда нажимать когда настроил голос?
20 | 74 | Ответить

FF{F{F{F{ в ответ Михаил про MorphVOX Pro 4.4.75 [05-07-2019]

У тебя работает прога?!??!?
А то у меня ключ просит (((
16 | 49 | Ответить

Дмитрий про MorphVOX Pro 4.4.68 [11-10-2017]

Вообще почему не могу открыть приложение?
19 | 55 | Ответить

лолчег! про MorphVOX Pro 4.4.63 [21-10-2016]

уменя просит ключ!!
54 | 193 | Ответить

Робот в ответ лолчег! про MorphVOX Pro 4.4.70 [11-04-2018]

Да, мне тоже просит ключ что делать?
6 | 17 | Ответить

Mitya в ответ лолчег! про MorphVOX Pro 4.4.70 [07-07-2018]

У меня тож
12 | 42 | Ответить

Попка в ответ Mitya про MorphVOX Pro 4.4.75 [16-02-2019]

Меня тоже просит((((
6 | 34 | Ответить

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