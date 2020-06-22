MorphVOX Pro

MorphVOX - забавная программа для изменения звучания своего голоса при общении в коммуникационных приложениях или играх. Этот инструмент имеет в свой базе наборы самых разных преобразователей звука, так что Вас никто не сможет опознать. При этом обеспечивается высокое качество голосовой технологии.

Кроме простого изменения голоса в приложениях IP-телефонии (Skype, AIM, Yahoo, MSN, GoogleTalk, TeamSpeak и т.п.), в этой программе можно использовать аудиоэффекты, которые добавят разнообразие в Ваше фоновое окружение. Например, задействуйте эффект шумного торгового центра или автомобильной пробки - Ваши друзья никогда не догадаются, что в это время Вы спокойно сидите дома или где-нибудь в парке, наслаждаясь тишиной.

Как уже упоминалось, это приложение полностью оптимизировано для онлайн-игр. В ролевых играх Вы можете подобрать голос в соответствии с Вашим героем, что сделает геймплей еще более увлекательным, интересным и не скучным. Например, коварному карлику идеально подойдет сварливый голос, а могучему гиганту - громоподобный и раскатистый рык.

В MorphVOX используются самые передовые алгоритмы смены голоса, что делает программу одной из самых лучших в своем роде.