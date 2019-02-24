Sound Booster для Windows

Sound Booster 1.11.0.514

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Описание Sound Booster 1.11.0.514Описание   Скачать Sound Booster 1.11.0.514СКАЧАТЬ (6,53 Мб) Скриншоты Sound Booster 1.11.0.514Скриншоты (3)   Статистика Sound Booster 1.11.0.514Статистика   Отзывы о Sound Booster 1.11.0.514Отзывы (20)  
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3.97 из 5, всего оценок - 50
  • Рейтинг программы - 3.97 из 5
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Sound Booster – утилита, способная усилить громкость звука в операционной системе до 500% по сравнению с обычным звучанием. Если при воспроизведении медиафайла, в игре, при общении с друзьями через коммуникационные приложения и т.д. вы не довольны текущей громкостью, хотя параметры динамиков установлены на полную мощность, то этот инструмент решит такую проблему.

После инсталляции программа размещает дополнительный динамик в трее, клик на который и откроет ползунок усиления. Установив подходящий уровень, вы сможете наслаждаться полноценным звучанием колонок вашего ПК или ноутбука. Для удобства предусмотрено управление горячими клавишами, которые можно настроить самостоятельно.

В целом, Sound Booster действительно полезный инструмент, который позволит по-новому услышать аудиосопровождение и звуки на вашем ПК.

Скриншоты Sound Booster:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы14 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)72 / 54 649
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины
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Отзывы о программе Sound Booster

Zazhigalochka про Sound Booster 1.11.0.512 [31-01-2019]

почему с этой программой Sound Booster звук то громко то тихо
3 | | Ответить

Missa в ответ Zazhigalochka про Sound Booster 1.11.0.512 [16-02-2019]

та же проблема, "скачет" громкость до "родной"
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Mina про Sound Booster 1.11.0.512 [17-12-2018]

Установилось быстро, работает прекрасно. до этого двое суток промучилась с реалтеком.
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***) про Sound Booster 1.11.0.512 [21-09-2018]

все работает, руки с "нужного" места необходимы)
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Евген про Sound Booster 1.11.0.512 [29-08-2018]

Работает, но за такую элементарщину платить? Кто-нибудь приведити пример программы бесплатной, если есть, которая онлайн работает, а не с файлами (например для ютуба и т.д.).
9 | 9 | Ответить

Вопрос про Sound Booster 1.10.0.502 [28-05-2018]

а еще с ним скайп не работает
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