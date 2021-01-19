Equalizer APO для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jonas Thedering
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,94 Мб
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Equalizer APO - мощный графический эквалайзер с набором фильтров, который устанавливается дополнительно к драйверу звуковой карты и позволит точно настроить звуковые параметры вашей системы. Позволяет создавать различные акустические профили и применять их при необходимости.
После установки у пользователя появляется возможность профессионально настраивать звук непосредственно в самом аудиоадаптере, что избавляет от необходимости в дальнейшем возиться с настройками каждого медиапроигрывателя или любой другой программы, работающей со звуком. Помимо выходного сигнала, с помощью Equalizer APO также можно настроить и обработку звука на входных каналах звуковой карты, которые используются при подключении микрофонов, музыкальных инструментов, различных MIDI-устройств и других источников аудиосигнала.
Помимо многополосного эквалайзера, для регулировки звуковых частот, программа также предлагает большое количество базовых и частотных фильтров, например: Chorus, Delay, Copy, Preamplification, Notch Filter, All-pass Filter, High-shelf Filter и др. Вдобавок имеется возможность подключения внешних VST аудиоплагинов с дополнительными функциями.
Возможности Equalizer APO:
- работа с неограниченным количеством каналов;
- большое количество фильтров;
- использование с интерактивными программами;
- возможность задать практически любое значение частоты и амплитуды;
- встроенный анализатор пиковых значений;
- встроенные быстрые режимы;
- большой набор предустановленных настроек;
- автоматическое обновление;
- возможность подключения внешних VST аудиоплагинов;
- не требует высоких функциональных характеристик ПК.
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