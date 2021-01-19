Equalizer APO для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты, Плагины
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,94 Мб
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Equalizer APO скриншот № 1

Equalizer APO - мощный графический эквалайзер с набором фильтров, который устанавливается дополнительно к драйверу звуковой карты и позволит точно настроить звуковые параметры вашей системы. Позволяет создавать различные акустические профили и применять их при необходимости.

После установки у пользователя появляется возможность профессионально настраивать звук непосредственно в самом аудиоадаптере, что избавляет от необходимости в дальнейшем возиться с настройками каждого медиапроигрывателя или любой другой программы, работающей со звуком. Помимо выходного сигнала, с помощью Equalizer APO также можно настроить и обработку звука на входных каналах звуковой карты, которые используются при подключении микрофонов, музыкальных инструментов, различных MIDI-устройств и других источников аудиосигнала.

Помимо многополосного эквалайзера, для регулировки звуковых частот, программа также предлагает большое количество базовых и частотных фильтров, например: Chorus, Delay, Copy, Preamplification, Notch Filter, All-pass Filter, High-shelf Filter и др. Вдобавок имеется возможность подключения внешних VST аудиоплагинов с дополнительными функциями.

Возможности Equalizer APO:

  • работа с неограниченным количеством каналов;
  • большое количество фильтров;
  • использование с интерактивными программами;
  • возможность задать практически любое значение частоты и амплитуды;
  • встроенный анализатор пиковых значений;
  • встроенные быстрые режимы;
  • большой набор предустановленных настроек;
  • автоматическое обновление;
  • возможность подключения внешних VST аудиоплагинов;
  • не требует высоких функциональных характеристик ПК.
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