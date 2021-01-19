Equalizer APO - мощный графический эквалайзер с набором фильтров, который устанавливается дополнительно к драйверу звуковой карты и позволит точно настроить звуковые параметры вашей системы. Позволяет создавать различные акустические профили и применять их при необходимости.

После установки у пользователя появляется возможность профессионально настраивать звук непосредственно в самом аудиоадаптере, что избавляет от необходимости в дальнейшем возиться с настройками каждого медиапроигрывателя или любой другой программы, работающей со звуком. Помимо выходного сигнала, с помощью Equalizer APO также можно настроить и обработку звука на входных каналах звуковой карты, которые используются при подключении микрофонов, музыкальных инструментов, различных MIDI-устройств и других источников аудиосигнала.

Помимо многополосного эквалайзера, для регулировки звуковых частот, программа также предлагает большое количество базовых и частотных фильтров, например: Chorus, Delay, Copy, Preamplification, Notch Filter, All-pass Filter, High-shelf Filter и др. Вдобавок имеется возможность подключения внешних VST аудиоплагинов с дополнительными функциями.

Возможности Equalizer APO: