PC Equalizer - это небольшая и удобная программа с графическим интерфейсом пользователя (GUI) для Equalizer APO, который представляет собой параметрический эквалайзер для Windows. PC Equalizer работает как редактор для файла конфигурации "Equalizer APO" (config.txt), находящийся в каталоге "C:\Program Files\Equalizer APO\config\config.txt".

Этот графический интерфейс предназначен для тех, кому необходим эквалайзер с фиксированными частотами, предлагающий быструю и простую фильтрацию звука с возможностью управления левыми и правыми каналами (Stereo, Mono, Swap, Invert, Balance... etc.), расширения или сужения Stereo с помощью функции обработки Pan\Expand.

С помощью функции Multi-Delays можно создавать эффекты, например, Echoes, Delays, Reverb и многие другие. Также вы можете назначить пресет программе, например (Rock - Winamp, Classic - Windows Media Player, Pop - PotPlayer... и т.д.).

Особенности PC Equalizer: