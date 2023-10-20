PC Equalizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bilal Salem
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|6,23 Мб
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PC Equalizer - это небольшая и удобная программа с графическим интерфейсом пользователя (GUI) для Equalizer APO, который представляет собой параметрический эквалайзер для Windows. PC Equalizer работает как редактор для файла конфигурации "Equalizer APO" (config.txt), находящийся в каталоге "C:\Program Files\Equalizer APO\config\config.txt".
Этот графический интерфейс предназначен для тех, кому необходим эквалайзер с фиксированными частотами, предлагающий быструю и простую фильтрацию звука с возможностью управления левыми и правыми каналами (Stereo, Mono, Swap, Invert, Balance... etc.), расширения или сужения Stereo с помощью функции обработки Pan\Expand.
С помощью функции Multi-Delays можно создавать эффекты, например, Echoes, Delays, Reverb и многие другие. Также вы можете назначить пресет программе, например (Rock - Winamp, Classic - Windows Media Player, Pop - PotPlayer... и т.д.).
Особенности PC Equalizer:
- 10- или 20-полосный эквалайзер.
- Фиксированный стандартный эквалайзер. Поддержка всех каналов.
- Управление левым и правым каналами (Stereo, Mono, Swap, Invert, Balance... и т.д.).
- Расширение или сужение стерео с помощью функции обработки Pan\Expand.
- Функция Multi-Delays позволит вам создавать широкий спектр Echoes, Delay и Reverb, вы можете работать с 16 отводами (эхо).
- Встроенные пресеты с возможностью сохранения или удаления пользовательских пресетов.
- Назначение пресета программе, например (Winamp, Windows Media Player, PotPlayer... и т.д.), отслеживает запущенные программы, сохраненные в списке "Program-Assigned Preset list", и выводит уведомления в трее при каждом изменении пресета.
- Любой сохраненный пресет будет автоматически отображаться при управлении эквалайзером.
- Инсталлятор и деинсталлятор программ. Свободный независимый путь установки.
- Возможность запуска при запуске, сворачивания в системный трей.
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