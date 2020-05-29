Drivvo для Android

Drivvo 7.6.3 для Android

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Описание Drivvo 7.6.3 для AndroidОписание   Скачать Drivvo 7.6.3 для AndroidСКАЧАТЬ (12,22 Мб) Скриншоты Drivvo 7.6.3 для AndroidСкриншоты (14)   Статистика Drivvo 7.6.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Drivvo 7.6.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Drivvo - удобное приложение для всех автолюбителей, которое позволяет с помощью своего Android-смартфона или планшета отслеживать расходы на автомобиль.

Программа дает возможность контролировать затраты на заправку авто, техобслуживание, задавать наиболее часто используемые маршруты, а также формировать отчеты и настраивать напоминания о важных событиях.

Основные возможности Drivvo:

  • Возможность контролировать затраты одного или более транспортного средства.
  • Подробные отчеты о заправках, расходах на обслуживание и ремонт.
  • Наглядные графики (сравнения стоимости, ежемесячных расходов, пробега и пр.).
  • Контроль ежедневных расходов.
  • Встроенная система напоминаний.
  • Интегрированный калькулятор Flex.
  • Возможность создания резервной копии.
Drivvo
Drivvo
Drivvo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 861
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто - Финансы, учет
ТОП-сегодня раздела "Авто"
 

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Отзывы о программе Drivvo

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