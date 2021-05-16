Zedge Ringtones & Wallpapers для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zedge
|Категории:
|Рингтоны - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 20 675 | Статистика
|Размер:
|31,71 Мб
|СКАЧАТЬ
Zedge Ringtones & Wallpapers — приложение, предоставляющее доступ к огромному количеству рингтонов, звуков и обоев для Android-смартфонов и планшетов.
Все рингтоны и обои распределены по категориям, их можно сортировать различным способом. Все обои и рингтоны можно просмотреть или прослушать перед установкой на Android-устройство. Присутствуют тематические обои, приуроченые к наиболее популярным праздникам: Рождество, День Святого Валентина, День матери и др.
Используйте Facebook Connect для сохранения понравившегося контента и получайте к нему доступ с разных устройств. С помощью виджета можно быстро изменить обои или запускать свои любимые игры.
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