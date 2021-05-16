Программы для Android » Аудио, Звук » Рингтоны » Zedge Ringtones & Wallpapers 7.8.1

Zedge Ringtones & Wallpapers для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Рингтоны - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 20 675 | Статистика
Размер:31,71 Мб
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Zedge Ringtones & Wallpapers — приложение, предоставляющее доступ к огромному количеству рингтонов, звуков и обоев для Android-смартфонов и планшетов.

Все рингтоны и обои распределены по категориям, их можно сортировать различным способом. Все обои и рингтоны можно просмотреть или прослушать перед установкой на Android-устройство. Присутствуют тематические обои, приуроченые к наиболее популярным праздникам: Рождество, День Святого Валентина, День матери и др.

Используйте Facebook Connect для сохранения понравившегося контента и получайте к нему доступ с разных устройств. С помощью виджета можно быстро изменить обои или запускать свои любимые игры.

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