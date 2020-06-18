Заставки (HD обои)

Kitty Music Live Wallpaper 1.0 для Android
Kitty Music Live Wallpaper - невероятно забавные анимационные живые обои с котенком, который развлекается, слушая музыку в огромных наушниках
WallpapersCraft 2.3.27 для Android
Простое и удобное приложение по подбору обоев для мобильных устройств на платформе Android. Отображаются только те обои, которые подходят под размер экрана
Beer LITE live wallpaper 1.5 для Android
Beer LITE live wallpaper - живые обои для Android-смартфонов и планшетов, глядя на которые хочется опрокинуть бокальчик другой холодного пенного пива
Skull live wallpapers 1.0 для Android
Skull live wallpapers - темные и мрачные живые обои для Android-смартфонов и планшетов, после установки которых на рабочем столе пользователя появится зловещий и
Chameleon 1.0 для Android
Chameleon - живые обои для Android-смартфонов и планшетов, которые представляют собой симпатичного хамелеона, постоянно меняющего свой цвет
Colorful piano 1.0 для Android
Colorful piano - живые обои для Android-смартфонов и планшетов, которые представляют собой разноцветные клавиши пианино, постоянно меняющие свой цвет