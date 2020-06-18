Заставки (HD обои) - бесплатное приложение с большой коллекцией HD обоев, 3D тем и заставок для главного экрана вашего мобильного Android-устройства, благодаря которому можно стилизовать его и сделать уникальным и неповторимым.

Присутствуют заставки с цветочной, лесной и морской тематикой, с тематикой науки и технологий, множество тем с милыми котиками и собачками, а также с львами и волками, есть строгие бизнес-обои, множество милых тем из мультиков, есть самые крутые спортивные темы.

Кроме этого доступен большой выбор мелодии и мелодии уведомления,как Z.edge, имеются живые обои, чтобы добиться совершенно другого визуального эффекта на своем мобильном устройстве.