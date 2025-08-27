Stimy AI — приложение для автоматического решения математических задач с помощью ИИ. Программа умеет сканировать примеры из учебников или тетрадей и помогает найти пошаговое решение. Такой подход помогает не только находить правильные ответы, но и понимать логику каждого шага. Поддерживает широкий спектр математических разделов: алгебра, арифметика, математический анализ, статистика и вероятности. Подходит школьникам и студентам, чтобы освежить и систематизировать знания.

Пользователь может отсканировать собственноручно написанные решения, в таком случае система анализирует каждую строку, выявляет возможные ошибки и предлагает способы их исправить. Также приложение генерирует новые задачи по аналогии с уже решёнными, что полезно при подготовке к тестам и экзаменам. Встроенный чат дает возможность задавать вопросы по различным темам, получать подсказки и разъяснения.

Основные возможности Stimy AI: