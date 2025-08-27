Stimy AI для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Польский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23.74 Мб
Stimy AI — приложение для автоматического решения математических задач с помощью ИИ. Программа умеет сканировать примеры из учебников или тетрадей и помогает найти пошаговое решение. Такой подход помогает не только находить правильные ответы, но и понимать логику каждого шага. Поддерживает широкий спектр математических разделов: алгебра, арифметика, математический анализ, статистика и вероятности. Подходит школьникам и студентам, чтобы освежить и систематизировать знания.

Пользователь может отсканировать собственноручно написанные решения, в таком случае система анализирует каждую строку, выявляет возможные ошибки и предлагает способы их исправить. Также приложение генерирует новые задачи по аналогии с уже решёнными, что полезно при подготовке к тестам и экзаменам. Встроенный чат дает возможность задавать вопросы по различным темам, получать подсказки и разъяснения.

Основные возможности Stimy AI:

  • Сканирует математические задачи и предоставляет решения с пояснениями.
  • Поддерживает задачи по алгебре, арифметике, анализу, статистике и теории вероятностей.
  • Умеет проверять написанные от руки решения с построчным анализом.
  • Находит ошибки в решениях и предлагает варианты их исправления.
  • Генерирует новые тренировочные задачи для закрепления материала.
  • Содержит интерактивный чат для вопросов по математике и советов.
  • Предоставляет возможность самостоятельного обучения без ограничений по времени.
  • Подходит для подготовки к экзаменам, повторения тем и регулярной практики.
