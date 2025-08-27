Stimy AI для Android
Stimy AI — приложение для автоматического решения математических задач с помощью ИИ. Программа умеет сканировать примеры из учебников или тетрадей и помогает найти пошаговое решение. Такой подход помогает не только находить правильные ответы, но и понимать логику каждого шага. Поддерживает широкий спектр математических разделов: алгебра, арифметика, математический анализ, статистика и вероятности. Подходит школьникам и студентам, чтобы освежить и систематизировать знания.
Пользователь может отсканировать собственноручно написанные решения, в таком случае система анализирует каждую строку, выявляет возможные ошибки и предлагает способы их исправить. Также приложение генерирует новые задачи по аналогии с уже решёнными, что полезно при подготовке к тестам и экзаменам. Встроенный чат дает возможность задавать вопросы по различным темам, получать подсказки и разъяснения.
Основные возможности Stimy AI:
- Сканирует математические задачи и предоставляет решения с пояснениями.
- Поддерживает задачи по алгебре, арифметике, анализу, статистике и теории вероятностей.
- Умеет проверять написанные от руки решения с построчным анализом.
- Находит ошибки в решениях и предлагает варианты их исправления.
- Генерирует новые тренировочные задачи для закрепления материала.
- Содержит интерактивный чат для вопросов по математике и советов.
- Предоставляет возможность самостоятельного обучения без ограничений по времени.
- Подходит для подготовки к экзаменам, повторения тем и регулярной практики.
