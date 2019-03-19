Math Riddles для Android

Math Riddles 1.10 для Android

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Описание Math Riddles 1.10 для AndroidОписание   Скачать Math Riddles 1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (34,3 Мб) Скриншоты Math Riddles 1.10 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Math Riddles 1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Math Riddles 1.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Math Riddles - сборник математических головоломок, решая которые можно тренировать свой мозг и держать свой ум острым. Испытайте себя на разных уровнях математических головоломок и растяните границы своего интеллекта.

Пользователю предстоит решать соотношения между числами в геометрическими фигурами, заполняя недостающие числа в конце каждого выражения. Постепенно уровень сложности возрастает, поэтому придется серьезно поломать голову, чтобы найти правильный ответ. Имеются подсказки.

С помощью математических головоломок улучшается концентрация, внимание и фокусировка, способности памяти и восприятия, благодаря чему дети смогут улучшить свою успеваемость в школе, а взрослые - снимать стресс и отвлекаться от повседневных забот.

Math Riddles
Math Riddles
Math Riddles
Math Riddles
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыМатематика - Головоломки
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