Math Riddles - сборник математических головоломок, решая которые можно тренировать свой мозг и держать свой ум острым. Испытайте себя на разных уровнях математических головоломок и растяните границы своего интеллекта.

Пользователю предстоит решать соотношения между числами в геометрическими фигурами, заполняя недостающие числа в конце каждого выражения. Постепенно уровень сложности возрастает, поэтому придется серьезно поломать голову, чтобы найти правильный ответ. Имеются подсказки.

С помощью математических головоломок улучшается концентрация, внимание и фокусировка, способности памяти и восприятия, благодаря чему дети смогут улучшить свою успеваемость в школе, а взрослые - снимать стресс и отвлекаться от повседневных забот.