Microsoft Math Solver - приложение, которое поможет в решении задач по арифметике, алгебре, тригонометрии и т.п., используя для этого основанный на искусственном интеллекте математический помощник.

Достаточно просто записать математическую задачу на экране либо сфотографировать необходимый пример используя камеру вашего устройства. Microsoft Math быстро распознает задачу и поможет вам решить её с пошаговым объяснением, интерактивными графиками и покажет аналогичные задачи из Интернета и онлайн видео с лекцией-объяснением.

Позволяет решать радикалы и экспоненты, дроби, матрицы, детерминанты, квадратные уравнения, системы уравнений, неравенства, рациональные выражения, линейные, квадратные и экспоненциальные графики и т.д.

Основные преимущества Microsoft Math Solver: