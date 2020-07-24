Microsoft Math Solver для Android

Microsoft Math Solver 1.0.135 для Android

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Описание Microsoft Math Solver 1.0.135 для AndroidОписание   Скачать Microsoft Math Solver 1.0.135 для AndroidСКАЧАТЬ (24,61 Мб) Скриншоты Microsoft Math Solver 1.0.135 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Microsoft Math Solver 1.0.135 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft Math Solver 1.0.135 для AndroidОтзывы (0)  
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Microsoft Math Solver - приложение, которое поможет в решении задач по арифметике, алгебре, тригонометрии и т.п., используя для этого основанный на искусственном интеллекте математический помощник.

Достаточно просто записать математическую задачу на экране либо сфотографировать необходимый пример используя камеру вашего устройства. Microsoft Math быстро распознает задачу и поможет вам решить её с пошаговым объяснением, интерактивными графиками и покажет аналогичные задачи из Интернета и онлайн видео с лекцией-объяснением.

Позволяет решать радикалы и экспоненты, дроби, матрицы, детерминанты, квадратные уравнения, системы уравнений, неравенства, рациональные выражения, линейные, квадратные и экспоненциальные графики и т.д.

Основные преимущества Microsoft Math Solver:

  • Запись вашей задачи на экране, также как обычно вы делаете на бумаге.
  • Сканирование вручную написанного примера с помощью фотографий.
  • Ввод и редактирование, используя продвинутый научный математический калькулятор.
  • Получение интерактивного пошагового решения и графиков.
  • Импорт фотографий с задачами прямо из галереи.
  • Сканирование и решение записей с несколькими задачами сразу.
  • Поиск подобных примеров и видео-лекций в сети.
  • Проверка усвоенного материала.
  • Сканирование и построение таблиц данных x-y для линейных / нелинейных функций.
  • Получение помощи на разных языках.
Microsoft Math Solver
Microsoft Math Solver
Microsoft Math Solver
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика
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Отзывы о программе Microsoft Math Solver

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