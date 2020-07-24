Microsoft Math Solver - приложение, которое поможет в решении задач по арифметике, алгебре, тригонометрии и т.п., используя для этого основанный на искусственном интеллекте математический помощник.
Достаточно просто записать математическую задачу на экране либо сфотографировать необходимый пример используя камеру вашего устройства. Microsoft Math быстро распознает задачу и поможет вам решить её с пошаговым объяснением, интерактивными графиками и покажет аналогичные задачи из Интернета и онлайн видео с лекцией-объяснением.
Позволяет решать радикалы и экспоненты, дроби, матрицы, детерминанты, квадратные уравнения, системы уравнений, неравенства, рациональные выражения, линейные, квадратные и экспоненциальные графики и т.д.
Основные преимущества Microsoft Math Solver:
- Запись вашей задачи на экране, также как обычно вы делаете на бумаге.
- Сканирование вручную написанного примера с помощью фотографий.
- Ввод и редактирование, используя продвинутый научный математический калькулятор.
- Получение интерактивного пошагового решения и графиков.
- Импорт фотографий с задачами прямо из галереи.
- Сканирование и решение записей с несколькими задачами сразу.
- Поиск подобных примеров и видео-лекций в сети.
- Проверка усвоенного материала.
- Сканирование и построение таблиц данных x-y для линейных / нелинейных функций.
- Получение помощи на разных языках.