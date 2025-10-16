Protractor — приложение для точного измерения углов с помощью камеры и встроенных сенсоров устройства. Программа превращает смартфон в удобный измерительный инструмент, который можно использовать как в быту, так и в профессиональной деятельности. Подходит для архитекторов, инженеров, строителей, студентов и всех, кому нужно определить углы объектов, конструкций или поверхностей.

Приложение поддерживает два режима измерения: сенсорный и маятниковый. В первом случае, чтобы указать угол, достаточно каснуться экрана и ориентироваться по изображению с камеры. Во втором режиме используется принцип электронного уровня, когда устройство измеряет наклон относительно горизонта, что удобно при определении углов наклона стен, крыш или склонов. В расширенном режиме доступен режим измерения многоугольников, когда фигуры можно рисовать прямо на экране, работать с изображением в режиме камеры или загружать фотографии из галереи.

Список основных возможностей приложения Protractor: