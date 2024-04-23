Пифагория - удобное приложение для изучения геометрии, играя на клетчатом поле. Охватывает такие темы, как длина, расстояние, площадь, параллели и перпендикуляры, углы и треугольники, биссектрисы, медианы, высоты, серединные перпендикуляры, теорема Пифагора, окружности и касательные, параллелограммы, квадраты, ромбы, прямоугольники и трапеции, симметрия, отражение и вращение.

Особенности:

Более 330 уровней: от элементарных до настоящих головоломок

25 разделов для исследования

76 геометрических терминов в словаре

Простое управление

Легкий и удобный интерфейс

Развивайте воображение и тренируйте память

Здесь нет сложных и хитрых инструментов. Вы можете только строить отрезки или прямые и ставить точки в пересечениях линий. Но этого оказывается достаточно, чтобы обеспечить бесконечное множество интересных построений и неожиданных задач. Присутствует доступ к глоссарию, в котором можно узнать забытые или незнакомые термины.

Пифагория – отличный способ подружиться с геометрией и провести время с пользой.