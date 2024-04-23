Пифагория для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Венгерский
|Разработчик:
|HORIS INTERNATIONAL LIMITED
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 195 | Статистика
|Размер:
|10.02 Мб
|СКАЧАТЬ
Пифагория - удобное приложение для изучения геометрии, играя на клетчатом поле. Охватывает такие темы, как длина, расстояние, площадь, параллели и перпендикуляры, углы и треугольники, биссектрисы, медианы, высоты, серединные перпендикуляры, теорема Пифагора, окружности и касательные, параллелограммы, квадраты, ромбы, прямоугольники и трапеции, симметрия, отражение и вращение.
Особенности:
- Более 330 уровней: от элементарных до настоящих головоломок
- 25 разделов для исследования
- 76 геометрических терминов в словаре
- Простое управление
- Легкий и удобный интерфейс
- Развивайте воображение и тренируйте память
Здесь нет сложных и хитрых инструментов. Вы можете только строить отрезки или прямые и ставить точки в пересечениях линий. Но этого оказывается достаточно, чтобы обеспечить бесконечное множество интересных построений и неожиданных задач. Присутствует доступ к глоссарию, в котором можно узнать забытые или незнакомые термины.
Пифагория – отличный способ подружиться с геометрией и провести время с пользой.
- Исправлены ошибки.
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