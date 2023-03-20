Lim Note Tree для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MaxLim
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 054 | Статистика
|Размер:
|2,98 Мб
Lim Note Tree - программа для собрания текстовых заметок и построения их в одном списке.
Если вы много информации храните в текстовых документах, то удобно будет все объединить в одной программе. После ввода текста программа автоматически сохранит введенный текст, так что добавлять, изменять текстовые заметки можно без лишних движений.
Поддерживает работу с текстовыми файлами txt и rtf.
Особенности Lim Note Tree:
- В дереве заметок можно рассортировать заметки так, чтобы все было, как по полочкам рассортировать по папкам.
- Прямо из программы можно производить печать заметки.
- Если решили перенести заметки в другую программу, то это легко можно сделать с помощью экспорта, импорта всех заметок в программе.
- Чтобы не переносить текст из файлов, в программе создана функция импорта текстового файла как заметку, а также любую заметку можно перенести в файл.
- Исправление ошибок в программе
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Admin
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