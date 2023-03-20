Lim Note Tree для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 054 | Статистика
Размер:2,98 Мб
Lim Note Tree скриншот № 1
Lim Note Tree скриншот № 2

Lim Note Tree - программа для собрания текстовых заметок и построения их в одном списке.

Если вы много информации храните в текстовых документах, то удобно будет все объединить в одной программе. После ввода текста программа автоматически сохранит введенный текст, так что добавлять, изменять текстовые заметки можно без лишних движений.

Поддерживает работу с текстовыми файлами txt и rtf.

Особенности Lim Note Tree:

  • В дереве заметок можно рассортировать заметки так, чтобы все было, как по полочкам рассортировать по папкам.
  • Прямо из программы можно производить печать заметки.
  • Если решили перенести заметки в другую программу, то это легко можно сделать с помощью экспорта, импорта всех заметок в программе.
  • Чтобы не переносить текст из файлов, в программе создана функция импорта текстового файла как заметку, а также любую заметку можно перенести в файл.
Что нового в Lim Note Tree 1.3.1?
  • Исправление ошибок в программе
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать Windows WordWindows Word 2020.10.0

Бесплатная программа для просмотра и редактирования всех форматов текстовых документов,...

скачать Windows OfficeWindows Office 2020.9

Бесплатный полноценный офисный пакет для Windows, позволяющий свободно работать с любыми...

скачать AtomAtom 1.63.1

Atom - кроссплатформенный текстовый редактор с открытым исходным кодом и поддержкой...

скачать PDF-XChange ViewerPDF-XChange Viewer 2.5.322.10

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...

скачать LibreOfficeLibreOffice 7.5.0 fresh / 7.4.5 still

LibreOffice - мощный пакет офисных приложений, включающий в себя все самые необходимые...

скачать OpenOffice.orgOpenOffice.org 4.1.13 Ru

OpenOffice.org - Бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав пакета...

Отзывы о программе Lim Note Tree

Admin

Отзывов о программе Lim Note Tree 1.3.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв