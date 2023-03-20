Lim Note Tree - программа для собрания текстовых заметок и построения их в одном списке.

Если вы много информации храните в текстовых документах, то удобно будет все объединить в одной программе. После ввода текста программа автоматически сохранит введенный текст, так что добавлять, изменять текстовые заметки можно без лишних движений.

Поддерживает работу с текстовыми файлами txt и rtf.

Особенности Lim Note Tree: