W10Privacy - программа для изменения настроек системы Windows 10 и минимизации сбора данных пользователя. Предлагает серьезный набор защиты данных и настроек конфиденциальности, главное не ошибиться в выборе.

Программа четко отображает доступные для изменения параметры, разделенные на 12 разделов, в которых вы самостоятельно выбираете настройки, которые следует включить/отключить.

Каждый параметр выделен соответствующим цветом (зеленый, желтый, красный) в соответствии с вероятностью влияния на работоспособность системы. Кроме того, при наведении на него курсора появится всплывающая подсказка с описанием этой функции.

В дополнение к настройкам конфиденциальности, вы можете изменять настройки для Проводника, поиска, OneDrive и служб.