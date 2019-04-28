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W10Privacy для Windows

W10Privacy 3.3.0.1

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Описание W10Privacy 3.3.0.1Описание   Скачать W10Privacy 3.3.0.1СКАЧАТЬ (1,93 Мб) Скриншоты W10Privacy 3.3.0.1Скриншоты (11)   Статистика W10Privacy 3.3.0.1Статистика   Отзывы о W10Privacy 3.3.0.1Отзывы (3)  
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3.45 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.45 из 5
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W10Privacy - программа для изменения настроек системы Windows 10 и минимизации сбора данных пользователя. Предлагает серьезный набор защиты данных и настроек конфиденциальности, главное не ошибиться в выборе.

Программа четко отображает доступные для изменения параметры, разделенные на 12 разделов, в которых вы самостоятельно выбираете настройки, которые следует включить/отключить.

Каждый параметр выделен соответствующим цветом (зеленый, желтый, красный) в соответствии с вероятностью влияния на работоспособность системы. Кроме того, при наведении на него курсора появится всплывающая подсказка с описанием этой функции.

В дополнение к настройкам конфиденциальности, вы можете изменять настройки для Проводника, поиска, OneDrive и служб. 

Внимание! Программа не создает точку восстановления, поэтому рекомендуется перед началом экспериментов создать точку восстановления самостоятельно.

W10Privacy
W10Privacy
W10Privacy
W10Privacy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)11 / 7 185
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе W10Privacy

Павел313 про W10Privacy 3.1.0.1 [20-05-2018]

Псевдопрога, она по факту ничего не делает по вашему желанию, только то что позволяет ей сам виндос 10
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VladFox про W10Privacy 2.5.0.1 [16-09-2017]

Супер прога!!! Рекомендую!!!!
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Alohaaloha про W10Privacy 1.8.0.0 [22-11-2015]

Без русификатора применять нельзя!!!
5 | 2 | Ответить

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