W10Privacy - программа для изменения настроек системы Windows 10 и минимизации сбора данных пользователя. Предлагает серьезный набор защиты данных и настроек конфиденциальности, главное не ошибиться в выборе.
Программа четко отображает доступные для изменения параметры, разделенные на 12 разделов, в которых вы самостоятельно выбираете настройки, которые следует включить/отключить.
Каждый параметр выделен соответствующим цветом (зеленый, желтый, красный) в соответствии с вероятностью влияния на работоспособность системы. Кроме того, при наведении на него курсора появится всплывающая подсказка с описанием этой функции.
В дополнение к настройкам конфиденциальности, вы можете изменять настройки для Проводника, поиска, OneDrive и служб.
Внимание! Программа не создает точку восстановления, поэтому рекомендуется перед началом экспериментов создать точку восстановления самостоятельно.