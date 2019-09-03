Total Commander Ultima Prime для Windows

Total Commander Ultima Prime 7.6

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Описание Total Commander Ultima Prime 7.6Описание   Скачать Total Commander Ultima Prime 7.6СКАЧАТЬ (481,54 Мб) Скриншоты Total Commander Ultima Prime 7.6Скриншоты (3)   Статистика Total Commander Ultima Prime 7.6Статистика   Отзывы о Total Commander Ultima Prime 7.6Отзывы (0)  
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4.57 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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Total Commander Ultima Prime - сборник разнообразных программ и дополнительных настроек для популярнейшего файлового менеджера Total Commander, которые значительно расширяют его функциональность. Тут Вы найдете массу полезных дополнительных инструментов, панелей, приложений, что сделает Вашу работу на компьютере более продуктивной и комфортной.

Среди утилит Вы найдете такие популярные программы как Notepad, Free Download Manager, Opera, System Explorer, TeamViewer, ADWCleaner, WinDirStat, SumatraPDF, AIMP, XnView, uTorrent и многие др. (всего более 30 приложений). Таким образом, Вы не только сможете удобно управлять файлами (как это происходит в Total Commander), но и получить доступ к удобным функциям блокнота, браузеров, антишпионских решений, диспетчеру задач, различным тестовым утилитам, медиа проигрывателям и т.д.

Примечательно, что в Total Commander Ultima Prime полностью настраивается внешний вид менеджера: от цветовой гаммы до наличия и размещения иконок на панели инструментов для быстрого доступа к нужным опциям.

В общем, этот набор утилит пригодится всем пользователям, которые не хотят заморачиваться с самостоятельным поиском и установкой нужных программ на свой ПК, предоставив это сделать Total Commander Ultima Prime в автоматическом режиме в несколько простых действий.

Что нового в Total Commander Ultima Prime 7.6?
  • Добавлено приложение \"HWiNFO\" - программа, предоставляющая пользователю всю информацию об аппаратной части компьютера и характеристиках компонент. 
  • Добавлена новая версия приложения \"XnConvert\" - пакетный обработчик изображений, включает в себя такие встроенные инструменты, как изменение размеров, конвертер и др. 
  • Приложение \"Ant Movie Catalog\" обновлено до актуальной версии (4.2.2.2). 
  • Приложение \"Audacity\" обновлено до актуальной версии (2.3.1). 
  • Приложение \"KeePass\" обновлено до актуальной версии (1.37). 
  • Приложение \"Miranda NG\" обновлено до актуальной версии (0.95.10.1). 
  • Приложение \"Notepad++\" обновлено до актуальной версии (7.6.4). 
  • Приложение \"Opera\" обновлено до актуальной версии (58.0.3135.127). 
  • Приложение \"TeamViewer\" обновлено до актуальной версии (14.2.2558 P). 
  • Приложение \"Total Commander\" обновлено до актуальной версии (9.22a). 
  • Приложение \"Universal Extractor\" обновлено до актуальной версии (2.0.0 RC 1). 
  • Приложение \"XnView\" обновлено до актуальной версии (2.48). 
  • Приложение \"ADWCleaner\" обновлено до актуальной версии (7.2.7.0).
  • Приложение \"System Info for Windows\" удалено. 
  • Плагины были обновлены до актуальных версий. 
  • Исправлены известные ошибки.
Total Commander Ultima Prime
Total Commander Ultima Prime
Total Commander Ultima Prime
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 567
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
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Отзывы о программе Total Commander Ultima Prime

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