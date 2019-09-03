Total Commander Ultima Prime - сборник разнообразных программ и дополнительных настроек для популярнейшего файлового менеджера Total Commander, которые значительно расширяют его функциональность. Тут Вы найдете массу полезных дополнительных инструментов, панелей, приложений, что сделает Вашу работу на компьютере более продуктивной и комфортной.

Среди утилит Вы найдете такие популярные программы как Notepad, Free Download Manager, Opera, System Explorer, TeamViewer, ADWCleaner, WinDirStat, SumatraPDF, AIMP, XnView, uTorrent и многие др. (всего более 30 приложений). Таким образом, Вы не только сможете удобно управлять файлами (как это происходит в Total Commander), но и получить доступ к удобным функциям блокнота, браузеров, антишпионских решений, диспетчеру задач, различным тестовым утилитам, медиа проигрывателям и т.д.

Примечательно, что в Total Commander Ultima Prime полностью настраивается внешний вид менеджера: от цветовой гаммы до наличия и размещения иконок на панели инструментов для быстрого доступа к нужным опциям.

В общем, этот набор утилит пригодится всем пользователям, которые не хотят заморачиваться с самостоятельным поиском и установкой нужных программ на свой ПК, предоставив это сделать Total Commander Ultima Prime в автоматическом режиме в несколько простых действий.