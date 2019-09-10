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SoftMaker FreeOffice для Windows

SoftMaker FreeOffice 2018 редакция 970

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Описание SoftMaker FreeOffice 2018 редакция 970Описание   Скачать SoftMaker FreeOffice 2018 редакция 970СКАЧАТЬ (113,86 Мб) Скриншоты SoftMaker FreeOffice 2018 редакция 970Скриншоты (4)   Статистика SoftMaker FreeOffice 2018 редакция 970Статистика   Отзывы о SoftMaker FreeOffice 2018 редакция 970Отзывы (13)  
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3.18 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.18 из 5
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SoftMaker FreeOffice - отличная бесплатная альтернатива знаменитому офисному пакету Microsoft Office. Теперь нет необходимости покупать дорогую лицензию на MS Office или искать его "ломаные" версии, чтобы открыть офисный документ, созданный в этой оболочке - установите SoftMaker FreeOffice и используйте по максимуму все возможности текстового редактора TextMaker (аналог Word), табличного редактора PlanMaker (аналог Excel) и редактора презентаций Presentations (аналог PowerPoint).

FreeOffice поддерживает все форматы и типы документов Microsoft Office. При этом возможно не просто открытие файлов, но и их конвертирование, например, .doc в .docx, .pptx в .ppt и так далее.

Удобно, что в данном офисном пакете доступны все основные опции редактирования из Microsoft Office: форматирование, работа со вставками и таблицами, сервис, формулы, настройка вида документа и многое другое.

Одним словом, если у Вас нет возможности раскошелиться на лицензию MS Office, то советуем обратить внимание на пакет офисных программ SoftMaker FreeOffice, который обеспечит полноценную и качественную работу с текстом, электронными таблицами и слайдами, будучи одинаково удобным как в домашнем использовании, так и на коммерческом предприятии.

Что нового в SoftMaker FreeOffice 2018 редакция 970?

Все программы:

  • Функция: теперь FreeOffice может сохранять документы в форматах DOC, XLS и PPT. Ранее приложение позволяло только открывать данные типы файлов.
  • Функция: во FreeOffice появился темный режим, использующий темную цветовую схему, который призван уменьшить нагрузку на глаза пользователя.

TextMaker

  • Функция: теперь FreeOffice TextMaker может сохранять документы в формате OpenDocument Text. Ранее приложение позволяло только открывать данный тип файлов. Ранее приложение позволяло только открывать данный тип файлов.
SoftMaker FreeOffice
SoftMaker FreeOffice
SoftMaker FreeOffice
SoftMaker FreeOffice
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 767
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе SoftMaker FreeOffice

Юлия про SoftMaker FreeOffice 2016 Rev 758.0625 [19-10-2016]

у меня Windows 7 и документы в формате .doc прекрасно сохраняются, я скачала этот офисный пакет с официального сайта в 2014 году, потом не обновляла. В формате .docx TextMaker не сохраняет но такие документы в нём открываются. Бесплатная и платные версии программ находятся на разных страницах сайта.
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КоляНосов про SoftMaker FreeOffice 1.0.0.3775 [27-04-2016]

Не согласен с aLex. Бесплатная, это когда денег не надо платить. Здесь как раз этот случай. Просто на их сайте при скачивании указываешь свой email (чтоб рекламу присылать) и Ваше имя (чтоб в рекламе как-то к вам обращаться) и всё. Пользуюсь данным продуктом пару лет на работе. Это бесплатный продукт для организаций тоже. Открывает документы быстрее чем Libre/Openoffice. Некритичный минус - не сохраняет доки в docx/xlsx/pptx. Вот только проблема с версией 2016-1.0.0.3775 (качал в апреле 2016). Не сохраняет в формат doc в Win7. В WinXp сохраняет. На разных ПК пробовал. Инфы по проблеме нигде не нашел. У кого-нибудь сохраняется doc в Win7?
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КоляНосов про SoftMaker FreeOffice 1.0.0.3775 [20-04-2016]

При закачке с офсайта free-версии указываете свое имя (любое) и майл. На майл придет ключ и ссылка на закачку http://www.softmaker.net/down/freeofficewindows.exe (для старой версии до 2016). http://www.softmaker.net/down/freeoffice2016.exe (для версии 2016).
При первом запуске вводите ключ, затем "отмена" и "отмена". Всё.
Плюсы - бесплатно для организаций (это супер +), сохраняет в свои форматы и M.Office 2003(doc/xls/ppt). Быстро открывает доки.
Минусы - не сохраняет в формат M.Office2007(docx/xlsx/pptx).
Для меня и всех работников нашей организации не критично. Рекомендую сей продукт
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Знаток в ответ КоляНосов про SoftMaker FreeOffice 2016 Rev 767.0516 [19-11-2017]

Прикол в том, что в 2012 версии позволяет сохранять docx/xlsx и при этом имеет ещё "BasicMaker 2012", что как раз в самый раз для школ. (Жаль, что здесь нет версии)
Кстати, 2012 и 2016 спокойно уживаются на одном компьютере, главное устанавливать в разные папки.
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Знаток в ответ КоляНосов про SoftMaker FreeOffice 2016 Rev 767.0516 [19-11-2017]

Хочу заметить, что и 2016 и 2012 версию можно сделать без установочной, ярлык "Установить SoftMaker FreeOffice 2016 на USB-накопитель" находится здесь:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SoftMaker FreeOffice 2016\Утилиты

а ярлык "Установка SoftMaker Office Standard 2012 на флэш-носителе USB" для 2012 версии:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SoftMaker Office Standard 2012\Вспомогательные программы
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KAVOR в ответ КоляНосов про SoftMaker FreeOffice 2016 Rev 767.0516 [03-12-2017]

Выставить в меню параметры -фаилы- тип файла MS Ofiice 2000-2003
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Dflame про SoftMaker FreeOffice 1.0.0.3515 [10-02-2016]

Не ясно почему сайт не публикует платный SoftMaker Office, заточенный под дизайнеров (всевозможные и уникальные платные шрифты). OpenOffice и LibreOffice на сайте есть, но они не могут того, что делает SoftMaker Office - корректнее открывает документы майкрософт офис (лучше понимает форматирование закрытого Word), а также открывает OpenDocumtnts (LO и OO), ну и уникальные шрифты.
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Dflame про SoftMaker FreeOffice 1.0.0.3515 [09-01-2016]

Зачем редакции вводить в заблуждение? Фри версия не создает и не конвертирует в .doc в .docx, .pptx в .ppt "и так далее". То есть верх фри-версии - МО 2003, то есть все ДО версии 2007. Полное совмещение только в платной полной версии. Которая имеет баги, которых нет даже во фри-версии (глючит вставка рамок картинок или текста). Парадокс SMO - документ doc, созданный LibreOffice, без искажений открывается в Ворде (2003), но добавляется лишняя строка после вставленной картинки при открытии документа в TextMaker 2016. То есть майкрософт больше заботится об открытии файлов от опен-офисных редакторов, чем SoftMaker Office 2016 (который якобы лучше других совместим с МО).
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