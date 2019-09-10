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SoftMaker FreeOffice 2018 редакция 970
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3.18 из 5, всего оценок - 11
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- Рейтинг программы - 3.18 из 5
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SoftMaker FreeOffice - отличная бесплатная альтернатива знаменитому офисному пакету Microsoft Office. Теперь нет необходимости покупать дорогую лицензию на MS Office или искать его "ломаные" версии, чтобы открыть офисный документ, созданный в этой оболочке - установите SoftMaker FreeOffice и используйте по максимуму все возможности текстового редактора TextMaker (аналог Word), табличного редактора PlanMaker (аналог Excel) и редактора презентаций Presentations (аналог PowerPoint).
FreeOffice поддерживает все форматы и типы документов Microsoft Office. При этом возможно не просто открытие файлов, но и их конвертирование, например, .doc в .docx, .pptx в .ppt и так далее.
Удобно, что в данном офисном пакете доступны все основные опции редактирования из Microsoft Office: форматирование, работа со вставками и таблицами, сервис, формулы, настройка вида документа и многое другое.
Одним словом, если у Вас нет возможности раскошелиться на лицензию MS Office, то советуем обратить внимание на пакет офисных программ SoftMaker FreeOffice, который обеспечит полноценную и качественную работу с текстом, электронными таблицами и слайдами, будучи одинаково удобным как в домашнем использовании, так и на коммерческом предприятии.
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|Что нового в SoftMaker FreeOffice 2018 редакция 970?
Все программы:
- Функция: теперь FreeOffice может сохранять документы в форматах DOC, XLS и PPT. Ранее приложение позволяло только открывать данные типы файлов.
- Функция: во FreeOffice появился темный режим, использующий темную цветовую схему, который призван уменьшить нагрузку на глаза пользователя.
TextMaker
- Функция: теперь FreeOffice TextMaker может сохранять документы в формате OpenDocument Text. Ранее приложение позволяло только открывать данный тип файлов. Ранее приложение позволяло только открывать данный тип файлов.
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Отзывы о программе SoftMaker FreeOffice
Юлия про SoftMaker FreeOffice 2016 Rev 758.0625 [19-10-2016]
у меня Windows 7 и документы в формате .doc прекрасно сохраняются, я скачала этот офисный пакет с официального сайта в 2014 году, потом не обновляла. В формате .docx TextMaker не сохраняет но такие документы в нём открываются. Бесплатная и платные версии программ находятся на разных страницах сайта.
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КоляНосов про SoftMaker FreeOffice 1.0.0.3775 [27-04-2016]
Не согласен с aLex. Бесплатная, это когда денег не надо платить. Здесь как раз этот случай. Просто на их сайте при скачивании указываешь свой email (чтоб рекламу присылать) и Ваше имя (чтоб в рекламе как-то к вам обращаться) и всё. Пользуюсь данным продуктом пару лет на работе. Это бесплатный продукт для организаций тоже. Открывает документы быстрее чем Libre/Openoffice. Некритичный минус - не сохраняет доки в docx/xlsx/pptx. Вот только проблема с версией 2016-1.0.0.3775 (качал в апреле 2016). Не сохраняет в формат doc в Win7. В WinXp сохраняет. На разных ПК пробовал. Инфы по проблеме нигде не нашел. У кого-нибудь сохраняется doc в Win7?
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КоляНосов про SoftMaker FreeOffice 1.0.0.3775 [20-04-2016]
При закачке с офсайта free-версии указываете свое имя (любое) и майл. На майл придет ключ и ссылка на закачку http://www.softmaker.net/down/freeofficewindows.exe (для старой версии до 2016). http://www.softmaker.net/down/freeoffice2016.exe (для версии 2016).
При первом запуске вводите ключ, затем "отмена" и "отмена". Всё.
Плюсы - бесплатно для организаций (это супер +), сохраняет в свои форматы и M.Office 2003(doc/xls/ppt). Быстро открывает доки.
Минусы - не сохраняет в формат M.Office2007(docx/xlsx/pptx).
Для меня и всех работников нашей организации не критично. Рекомендую сей продукт
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Знаток в ответ КоляНосов про SoftMaker FreeOffice 2016 Rev 767.0516 [19-11-2017]
Прикол в том, что в 2012 версии позволяет сохранять docx/xlsx и при этом имеет ещё "BasicMaker 2012", что как раз в самый раз для школ. (Жаль, что здесь нет версии)
Кстати, 2012 и 2016 спокойно уживаются на одном компьютере, главное устанавливать в разные папки.
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Знаток в ответ КоляНосов про SoftMaker FreeOffice 2016 Rev 767.0516 [19-11-2017]
Хочу заметить, что и 2016 и 2012 версию можно сделать без установочной, ярлык "Установить SoftMaker FreeOffice 2016 на USB-накопитель" находится здесь:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SoftMaker FreeOffice 2016\Утилиты
а ярлык "Установка SoftMaker Office Standard 2012 на флэш-носителе USB" для 2012 версии:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SoftMaker Office Standard 2012\Вспомогательные программы
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KAVOR в ответ КоляНосов про SoftMaker FreeOffice 2016 Rev 767.0516 [03-12-2017]
Выставить в меню параметры -фаилы- тип файла MS Ofiice 2000-2003
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Dflame про SoftMaker FreeOffice 1.0.0.3515 [10-02-2016]
Не ясно почему сайт не публикует платный SoftMaker Office, заточенный под дизайнеров (всевозможные и уникальные платные шрифты). OpenOffice и LibreOffice на сайте есть, но они не могут того, что делает SoftMaker Office - корректнее открывает документы майкрософт офис (лучше понимает форматирование закрытого Word), а также открывает OpenDocumtnts (LO и OO), ну и уникальные шрифты.
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Dflame про SoftMaker FreeOffice 1.0.0.3515 [09-01-2016]
Зачем редакции вводить в заблуждение? Фри версия не создает и не конвертирует в .doc в .docx, .pptx в .ppt "и так далее". То есть верх фри-версии - МО 2003, то есть все ДО версии 2007. Полное совмещение только в платной полной версии. Которая имеет баги, которых нет даже во фри-версии (глючит вставка рамок картинок или текста). Парадокс SMO - документ doc, созданный LibreOffice, без искажений открывается в Ворде (2003), но добавляется лишняя строка после вставленной картинки при открытии документа в TextMaker 2016. То есть майкрософт больше заботится об открытии файлов от опен-офисных редакторов, чем SoftMaker Office 2016 (который якобы лучше других совместим с МО).
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