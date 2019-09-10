Одним словом, если у Вас нет возможности раскошелиться на лицензию MS Office, то советуем обратить внимание на пакет офисных программ SoftMaker FreeOffice, который обеспечит полноценную и качественную работу с текстом, электронными таблицами и слайдами, будучи одинаково удобным как в домашнем использовании, так и на коммерческом предприятии.

Удобно, что в данном офисном пакете доступны все основные опции редактирования из Microsoft Office: форматирование, работа со вставками и таблицами, сервис, формулы, настройка вида документа и многое другое.

FreeOffice поддерживает все форматы и типы документов Microsoft Office. При этом возможно не просто открытие файлов, но и их конвертирование, например, .doc в .docx, .pptx в .ppt и так далее.

SoftMaker FreeOffice - отличная бесплатная альтернатива знаменитому офисному пакету Microsoft Office. Теперь нет необходимости покупать дорогую лицензию на MS Office или искать его "ломаные" версии, чтобы открыть офисный документ, созданный в этой оболочке - установите SoftMaker FreeOffice и используйте по максимуму все возможности текстового редактора TextMaker (аналог Word), табличного редактора PlanMaker (аналог Excel) и редактора презентаций Presentations (аналог PowerPoint).