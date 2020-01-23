Fruit Nibblers - увлекательная игра в жанре «три в ряд» от разработчиков бестселлера Angry Birds. Здесь также присутствует противостояние, в котором сошлись забавные малыши NIBBLER и злобные рептилии. Чтобы победить ящеров необходимо убрать их с игрового поля, передвигая фрукты таким образом, чтобы получилась цепочка из трех и более однотипных фруктов.

Главное отличие от большинства подобных игр заключается в том, что количество ходов ограничено, поэтому не стоит бездумно передвигать фрукты, а лучше заранее продумать стратегию и постараться решить задачу за как можно меньшее количество ходов.

Согласно традициям жанра попадаются уровни, где имеются на игровом поле блоки, разбиваемые за несколько ходов, и хитрые ящерицы прячутся именно за ними. В помощь игроку предоставляются различные бонусы, используя которые можно очистить одну или несколько линий.

Присутствует более 200 разнообразных игровых уровней, каждый из которых уникален и требует особого подхода в решении головоломки. Подключившись к Facebook можно соревноваться с друзьями и следить за их прогрессом в прохождении игры.

Кроме всего вышеперечисленного Nibblers обладает яркой и веселой графикой, забавной анимацией и отличным звуковым сопровождением, что в совокупности с фирменным юмором и затягивающим геймплеем делает из игры отличную убивалку времени, которая придется по душе не только детям, но и взрослым.