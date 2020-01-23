Fruit Nibblers для Android

Fruit Nibblers 1.22.10 для Android

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Описание Fruit Nibblers 1.22.10 для AndroidОписание   Скачать Fruit Nibblers 1.22.10 для AndroidСКАЧАТЬ (82,1 Мб) Скриншоты Fruit Nibblers 1.22.10 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Fruit Nibblers 1.22.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fruit Nibblers 1.22.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Fruit Nibblers - увлекательная игра в жанре «три в ряд» от разработчиков бестселлера Angry Birds. Здесь также присутствует противостояние, в котором сошлись забавные малыши NIBBLER и злобные рептилии. Чтобы победить ящеров необходимо убрать их с игрового поля, передвигая фрукты таким образом, чтобы получилась цепочка из трех и более однотипных фруктов.

Главное отличие от большинства подобных игр заключается в том, что количество ходов ограничено, поэтому не стоит бездумно передвигать фрукты, а лучше заранее продумать стратегию и постараться решить задачу за как можно меньшее количество ходов.

Согласно традициям жанра попадаются уровни, где имеются на игровом поле блоки, разбиваемые за несколько ходов, и хитрые ящерицы прячутся именно за ними. В помощь игроку предоставляются различные бонусы, используя которые можно очистить одну или несколько линий.

Присутствует более 200 разнообразных игровых уровней, каждый из которых уникален и требует особого подхода в решении головоломки. Подключившись к Facebook можно соревноваться с друзьями и следить за их прогрессом в прохождении игры.

Кроме всего вышеперечисленного Nibblers обладает яркой и веселой графикой, забавной анимацией и отличным звуковым сопровождением, что в совокупности с фирменным юмором и затягивающим геймплеем делает из игры отличную убивалку времени, которая придется по душе не только детям, но и взрослым.

Что нового в Fruit Nibblers 1.22.10 для Android?
  • Новые уровни.
Fruit Nibblers
Fruit Nibblers
Fruit Nibblers
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 283
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Fruit Nibblers

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