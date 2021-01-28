EMCO Ping Monitor для Windows

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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная | Цена: мониторинг только 5
Версия:8.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 323 | Статистика
Размер:114,25 Мб
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EMCO Ping Monitor скриншот № 2

EMCO Ping Monitor - достаточно удобный инструмент для отслеживания подключения сайта к сети и проверки доступности нужных хостов. Укажите требуемые для контроля хосты (локальный адрес или совершенно произвольный в Интернете), и приложение с определенной периодичностью начнет пинговать такие адреса, сообщая о прерывании или возобновлении связи.

Кроме этого, Ping Monitor покажет всю доступную информацию о хосте: время пинга, количество и промежутки отключений, процент пинга, среднее время отклика и другие показатели. В общем, если у Вас есть необходимость мониторить подключение и доступность своего сайта в сети, то приложение поможет в этом, предоставляя полноценные статистические данные о всех указанных хостах.

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