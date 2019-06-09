PhotoLine для Windows

PhotoLine 21.50

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Описание PhotoLine 21.50Описание   Скачать PhotoLine 21.50СКАЧАТЬ (25,47 Мб) Скриншоты PhotoLine 21.50Скриншоты (4)   Статистика PhotoLine 21.50Статистика   Отзывы о PhotoLine 21.50Отзывы (0)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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PhotoLine - мощный полнофункциональный графический редактор, который позволяет выполнять множество различных действий над изображениями. В наборе этого приложения имеются разнообразные фильтры и эффекты, которые помогут преобразовать выбранный цифровой рисунок или фотографию в настоящую открытку, дав возможность тонкой настройки отдельных параметров картинки: цвет, яркость, стилистика, визуальные выделения, объемность, работа со слоями, нанесение текста, анимация и т.д.

Кроме работы с готовыми изображениями, Вы можете нарисовать и свое "с нуля", проявив творческую фантазию, но для этого понадобятся некоторые навыки работы с подобными приложениями. Что же касается поддерживаемых файлов, то в PhotoLine Вы можете использовать форматы PLD, PDF, TIF, BMP, GIF, JPEG, CMX, PCD, PCX, PNG, PSD, EPS, PICT, TGA, IMG, ICO, ANI, XBM, IFF, ESM, CGM, PIC, CVG, GEM, WMF и EMF.

Нельзя сказать, что PhotoLine имеет простой интерфейс (русская локализация отсутствует), но те пользователи, которые по роду своей деятельности сталкиваются с графическими редакторами, достаточно быстро разберутся что к чему.

В целом, PhotoLine может стать хорошим помощником для web-дизайнеров, позволяя реализовывать интересные графические задумки и став неплохой альтернативой более раскрученным приложениям подобного рода, например Photoshop.

PhotoLine
PhotoLine
PhotoLine
PhotoLine
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 59.00 EUR
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 636
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе PhotoLine

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