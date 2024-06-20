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Plex Media Server для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.40.2.8395 (smb) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:92.75 Мб
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Plex Media Server – это мощное программное обеспечение для организации и потоковой передачи медиафайлов. После установки и запуска, сервер сканирует и систематизирует все ваши мультимедийные файлы, делая их доступными для трансляции на любые ваши устройства. Центральная часть Plex, Media Server, обеспечивает удобный и интуитивно понятный интерфейс для управления вашими медиатеками. Программа создает структуру ваших файлов, добавляя метаданные, обложки и другую информацию, что делает просмотр более приятным и организованным.

После установки Plex Media Server начинает сканирование и каталогизацию каждого мультимедийного файла, создавая эстетически привлекательную и легко доступную медиатеку. Эта медиатека становится доступной для трансляции на любой поддерживаемый девайс, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры. Сервер поддерживает множество форматов файлов и предлагает высокую степень совместимости с различными устройствами.

Plex Media Server позволяет пользователям наслаждаться своими мультимедийными коллекциями в любом месте и в любое время, обеспечивая стабильную и качественную потоковую передачу. Программа также предлагает функции управления доступом, что позволяет настраивать права доступа для различных пользователей. Это особенно полезно для семей и групп, где можно создать индивидуальные профили с персонализированными настройками.

Основные возможности Plex Media Server:

  • Сканирование и систематизация медиафайлов с автоматическим добавлением метаданных.
  • Поддержка различных форматов мультимедийных файлов.
  • Потоковая передача медиа на любые поддерживаемые устройства.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс для управления медиатекой.
  • Настройка прав доступа для разных пользователей.
  • Создание индивидуальных профилей с персонализированными настройками.
  • Высокая совместимость с различными устройствами и платформами.
  • Встроенные функции поиска и фильтрации контента.
  • Возможность трансляции медиафайлов в высоком качестве.
  • Поддержка различных языков и субтитров для медиафайлов.
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