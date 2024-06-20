Plex Media Server – это мощное программное обеспечение для организации и потоковой передачи медиафайлов. После установки и запуска, сервер сканирует и систематизирует все ваши мультимедийные файлы, делая их доступными для трансляции на любые ваши устройства. Центральная часть Plex, Media Server, обеспечивает удобный и интуитивно понятный интерфейс для управления вашими медиатеками. Программа создает структуру ваших файлов, добавляя метаданные, обложки и другую информацию, что делает просмотр более приятным и организованным.

После установки Plex Media Server начинает сканирование и каталогизацию каждого мультимедийного файла, создавая эстетически привлекательную и легко доступную медиатеку. Эта медиатека становится доступной для трансляции на любой поддерживаемый девайс, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры. Сервер поддерживает множество форматов файлов и предлагает высокую степень совместимости с различными устройствами.

Plex Media Server позволяет пользователям наслаждаться своими мультимедийными коллекциями в любом месте и в любое время, обеспечивая стабильную и качественную потоковую передачу. Программа также предлагает функции управления доступом, что позволяет настраивать права доступа для различных пользователей. Это особенно полезно для семей и групп, где можно создать индивидуальные профили с персонализированными настройками.

Основные возможности Plex Media Server: