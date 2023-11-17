Web Video Cast для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,8 Мб
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Web Video Cast - это инновационное приложение, позволяющее вам с легкостью наслаждаться видео с любимых веб-сайтов на вашем телевизоре. Просматривайте фильмы, ТВ-шоу, новости и спорт, а также транслируйте видео и фото с вашего смартфона. Это приложение поддерживает широкий спектр потоковых устройств, включая Chromecast, Roku, ресиверы DLNA, Amazon Fire TV и многие другие.

Основные возможности Web Video Cast:

  • Поддержка потоковых устройств: Chromecast, Roku, ресиверы DLNA, Amazon Fire TV, Smart TV (LG Netcast, WebOS, Samsung, Sony, и др.), PlayStation 4 и многие другие.
  • Разнообразные форматы медиа: Поддержка прямых трансляций HLS в формате M3U8, MP4 видео, фотографии, аудио-файлы, включая музыку, и многое другое.
  • Простота использования: Запуск потокового воспроизведения всего в несколько шагов. Найдите контент, который хотите транслировать, подключитесь к потоковому устройству и наслаждайтесь.
  • Полное отсутствие встроенной рекламы для максимального комфорта (Премиум функции).
  • Закладки и история: Сохраняйте интересные моменты и возвращайтесь к ним в любое время (Премиум функции).
  • Настройка: Индивидуализируйте домашнюю страницу, создавайте удобные ярлыки для быстрого доступа (Премиум функции).

Web Video Cast - ваш билет в мир потокового контента. Наслаждайтесь любимыми видео и мультимедийным контентом с легкостью, управляйте воспроизведением и наслаждайтесь своими медийными коллекциями без лишних сложностей.

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Отзывы о программе Web Video Cast

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