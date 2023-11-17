Web Video Cast для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|InstantBits Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,8 Мб
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Web Video Cast - это инновационное приложение, позволяющее вам с легкостью наслаждаться видео с любимых веб-сайтов на вашем телевизоре. Просматривайте фильмы, ТВ-шоу, новости и спорт, а также транслируйте видео и фото с вашего смартфона. Это приложение поддерживает широкий спектр потоковых устройств, включая Chromecast, Roku, ресиверы DLNA, Amazon Fire TV и многие другие.
Основные возможности Web Video Cast:
- Поддержка потоковых устройств: Chromecast, Roku, ресиверы DLNA, Amazon Fire TV, Smart TV (LG Netcast, WebOS, Samsung, Sony, и др.), PlayStation 4 и многие другие.
- Разнообразные форматы медиа: Поддержка прямых трансляций HLS в формате M3U8, MP4 видео, фотографии, аудио-файлы, включая музыку, и многое другое.
- Простота использования: Запуск потокового воспроизведения всего в несколько шагов. Найдите контент, который хотите транслировать, подключитесь к потоковому устройству и наслаждайтесь.
- Полное отсутствие встроенной рекламы для максимального комфорта (Премиум функции).
- Закладки и история: Сохраняйте интересные моменты и возвращайтесь к ним в любое время (Премиум функции).
- Настройка: Индивидуализируйте домашнюю страницу, создавайте удобные ярлыки для быстрого доступа (Премиум функции).
Web Video Cast - ваш билет в мир потокового контента. Наслаждайтесь любимыми видео и мультимедийным контентом с легкостью, управляйте воспроизведением и наслаждайтесь своими медийными коллекциями без лишних сложностей.
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Admin
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