O&O DiskImage для Windows

O&O DiskImage Pro 14.0.321

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание O&O DiskImage Pro 14.0.321Описание   Скачать O&O DiskImage Pro 14.0.321СКАЧАТЬ (47,23 Мб) Скриншоты O&O DiskImage Pro 14.0.321Скриншоты (6)   Статистика O&O DiskImage Pro 14.0.321Статистика   Отзывы о O&O DiskImage Pro 14.0.321Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

O&O DiskImage Pro - мощный инструмент для создания резервных копий как всего жесткого диска компьютера, так и отдельных файлов. Создавать бекапы важной информации необходимо любому пользователю, чтобы в случае сбоев системы, повреждения винчестера или вирусной атаки можно было быстро и без дополнительных затрат восстановить необходимые данные.

Это приложение является одним из самых надежных помощников для функции резервного копирования, позволяя делать дубликаты не только файлов, но также целых дисков и даже всего компьютера. Это, кстати, очень удобно для переноса всех данных, программ и настроек с одной операционки на другую.

Бекап создается в виде образа диска, который может быть записан на CD/DVD-диск или любой съемный носитель. Сам образ при желании архивируется и защищается паролем. Удобно, что резервирование информации можно автоматизировать, установив соответствующее расписание в планировщике: забудьте о ручных действиях, предоставив программе самостоятельно хранить для Вас самые актуальные копии данных.

Стоит выделить интуитивно понятный и достаточно удобный интерфейс приложения, с которым разберется даже начинающий пользователь. Для ленивых предусмотрена кнопка создания бекапа что называется в одно нажатие.

В целом, O&O DiskImage Pro обеспечивает удобное и быстрое создание резервных копий информации на Вашем ПК с возможностью комфортного восстановления данных без потерь.

O&O DiskImage
O&O DiskImage
O&O DiskImage
O&O DiskImage
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $49.95
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 306
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

WinHex 19.8

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards

Paragon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий

Cobian Backup 11.2.0.582

Cobian Backup - бесплатная программа, позволяющая запланировать резервирование отдельных файлов или каталогов, перенося их в определенный каталог в другие

Acronis True Image 2019 23.5.1.17750

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и

R-Drive Image 6.2 build 6207

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на

AOMEI Backupper 4.6.3

AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы

скачать Adguard

Отзывы о программе O&O DiskImage

Admin

Отзывов о программе O&O DiskImage Pro 14.0.321 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 