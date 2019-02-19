FastCopy - небольшая, но весьма удобная утилита от японских разработчиков, которая пригодится для быстрого копирования и удаления файлов. Кроме удобного удаления или копирования указанных файлов, эта программа позволяет также синхронизировать и перемещать данные. Особенно полезен этот инструмент для работы с большими файлами, которые не всегда обрабатываются стандартными способами.

Не лишней оказалась и реализованная функция фильтрации, в которой Вы можете указать дополнительные требования к файлам, например, содержащим определенные знаки юникода в имени или количество знаков, превышающее установленный лимит.

Интерфейс FastCopy минималистичен, и хотя русской локализации нет, но понять основные принципы и возможности приложения достаточно просто.

Стоит также отметить, что FastCopy очень не требователен к системным ресурсам и никак не влияет на другие задачи, выполняемые Вами на ПК.