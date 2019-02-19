Everything 1.4.1.932
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
CTSFaceFinder 2.1.0
CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в
Duplicate File Finder 7.5.0.1
Duplicate File Finder - инструмент для поиска и удаления на своем компьютере дубликатов файлов - видео, музыка, изображения, документы и т.д.
WizTree 3.28
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске
AVSearch 3.13
AVSearch - программа предназначена для поиска файлов на дисках по фрагментам текста в любой кодировке: Windows, OEM 866 (DOS), KOI-8R, ISO 8859-5, UNICODE. Имеется
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по