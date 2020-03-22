AeroAdmin для Windows

AeroAdmin 4.6 build 3212

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Описание AeroAdmin 4.6 build 3212Описание   Скачать AeroAdmin 4.6 build 3212СКАЧАТЬ (2,4 Мб) Скриншоты AeroAdmin 4.6 build 3212Скриншоты (5)   Статистика AeroAdmin 4.6 build 3212Статистика   Отзывы о AeroAdmin 4.6 build 3212Отзывы (3)  
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4.37 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
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AeroAdmin - удобный и простой в использовании инструмент для удаленного управления другим компьютером. Более легкого способа подключиться к удаленному ПК с возможностью выполнения всех функций и операций еще не было: скачайте программу и установите подключение сразу же после запуска, т.к AeroAdmin является портативной программой.

Вам присваивается некий номер в системе - идентификатор, по которому Вас можно найти в сети. Чтобы иметь возможность управлять другим компьютером, нужно знать его идентификатор. Есть несколько типов соединения: полное управление, только просмотр и файловый менеджер. При этом подключаемый ПК может также устанавливать ограничения и права доступа:

  • только просмотр,
  • захват клавиатуры и мыши,
  • файловый менеджер,
  • синхронизация буфера обмена,
  • админ может раздавать права доступа.

Чтобы не запоминать номера постоянных клиентов и тратить время на их ввод, предусмотрена адресная книга. Тут Вы можете группировать контакты по категориям, давать им имена и вести поиск.

Удобно, что AeroAdmin позволяет устанавливать несколько параллельных исходящих и входящих сессий: Вы можете одновременно подключиться к нескольким компьютерам и к Вашему ПК могут одновременно подключиться несколько админов.

Стоит отметить и высокую скорость работы удаленного соединения за счет использования специально разработанных алгоритмов обработки и передачи данных. При этом неважно находятся ли подключаемые ПК в одной сети или нет - соединение надежное, а сигнал мощный.

Особое внимание уделено безопасности соединения и шифрованию передаваемых данных, которые кодируются алгоритмами AES и RSA, отличающимися высокой степенью надежности от взлома.

В общем, если Вы ищите хорошую и надежную программу для удаленного управления в домашнем использовании или корпоративном секторе, то советуем обратить внимание на AeroAdmin.

AeroAdmin
AeroAdmin
AeroAdmin
AeroAdmin
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 8 472
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
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Отзывы о программе AeroAdmin

Максим про AeroAdmin 4.4 build 2918 [08-08-2018]

Полное говно.
Купил лицензию, в принципе если не придираться к качеству программы - норм. Но как же она тормозит... При скорости интернета 100 мегабит fps выдаёт 18 максимум. 18, карл!
Чтобы вы понимали, это когда мышкой двигаешь и можно идти в магазин, а по возвращению ещё сериальчик глянуть...
2 | 6 | Ответить

YEP про AeroAdmin 4.3 build 2867 [02-07-2017]

Анна, поддерживаю.
А ещё FREE-лицензия допускает до 17 ч/мес удалённой работы! Но об этом здесь почему-то не пишут...
2 | 11 | Ответить

Анна про AeroAdmin 4.1 build 2689 [31-03-2017]

Это программа условно-бесплатная. После 2 дня работы предлагает купить
3 | 3 | Ответить

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