AeroAdmin - удобный и простой в использовании инструмент для удаленного управления другим компьютером. Более легкого способа подключиться к удаленному ПК с возможностью выполнения всех функций и операций еще не было: скачайте программу и установите подключение сразу же после запуска, т.к AeroAdmin является портативной программой.

Вам присваивается некий номер в системе - идентификатор, по которому Вас можно найти в сети. Чтобы иметь возможность управлять другим компьютером, нужно знать его идентификатор. Есть несколько типов соединения: полное управление, только просмотр и файловый менеджер. При этом подключаемый ПК может также устанавливать ограничения и права доступа:

только просмотр,

захват клавиатуры и мыши,

файловый менеджер,

синхронизация буфера обмена,

админ может раздавать права доступа.

Чтобы не запоминать номера постоянных клиентов и тратить время на их ввод, предусмотрена адресная книга. Тут Вы можете группировать контакты по категориям, давать им имена и вести поиск.

Удобно, что AeroAdmin позволяет устанавливать несколько параллельных исходящих и входящих сессий: Вы можете одновременно подключиться к нескольким компьютерам и к Вашему ПК могут одновременно подключиться несколько админов.

Стоит отметить и высокую скорость работы удаленного соединения за счет использования специально разработанных алгоритмов обработки и передачи данных. При этом неважно находятся ли подключаемые ПК в одной сети или нет - соединение надежное, а сигнал мощный.

Особое внимание уделено безопасности соединения и шифрованию передаваемых данных, которые кодируются алгоритмами AES и RSA, отличающимися высокой степенью надежности от взлома.

В общем, если Вы ищите хорошую и надежную программу для удаленного управления в домашнем использовании или корпоративном секторе, то советуем обратить внимание на AeroAdmin.