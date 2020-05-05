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ACDSee Video Studio для Windows

ACDSee Video Studio 4.0.1.1013

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Описание ACDSee Video Studio 4.0.1.1013Описание   Скачать ACDSee Video Studio 4.0.1.1013СКАЧАТЬ (221,29 Мб) Скриншоты ACDSee Video Studio 4.0.1.1013Скриншоты (11)   Статистика ACDSee Video Studio 4.0.1.1013Статистика   Отзывы о ACDSee Video Studio 4.0.1.1013Отзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 4
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ACDSee Video Studio - мощнейшее приложение для обработки, редактирования и захвата видео, сочетающее в себе все возможные профессиональные инструменты для работы с видеофайлами. Программа поддерживает работу со множеством аудио и видео форматов, среди которых есть конечно же и самые популярные: MP4, AVI, WMV, MOV, M4V, MKV, MP3 и другие.

С этим приложением видеомонтаж Ваших роликов и клипов станет простым и доступным даже без специальных навыков. Тут легко создать, адаптировать или организовать любую аудио и видео запись, добавить подписи и переходы, вырезать лишние фрагменты, наложить звуковую дорожку, использовать водяные знаки и т.д.

Удобно, что ACDSee Video Studio может еще и захватывать видео картинку с экрана монитора и звук с микрофона, что позволяет создавать видеоинструкции, лекции и обучающие пособия.

Перед сохранением проекта есть опция предварительного просмотра готовой работы, чтобы в случае необходимости внести соответствующие изменения. Кстати, качество видео тоже зависит только от Вашего желания: регулируйте сами от самого низкого вплоть до HD. Тем, кто любит размещать свои работы в популярные сетях (YouTube, Facebook, Twitter и др.) для показа окружающим, пригодится соответсвующий режим сохранения ("Share to YouTube").

Хотелось бы сказать несколько слов об интерфейсе программы. Те, кто ранее сталкивался с другими видео редакторами, сразу разберутся что к чему. Ну а если Вы новичок, то не переживайте - чтобы освоить функционал ACDSee Video Studio понадобится совсем немного времени благодаря грамотно продуманной и интуитивно понятной оболочке приложения. Работает редактор достаточно быстро, много ресурсов не потребляет, так что Вы смело можете выполнять на своей машине сразу несколько задач, превратив обычный ПК в небольшую видео студию.

Примечание. ACDSee Video Studio работает только на 64-битных операционных системах.

ACDSee Video Studio
ACDSee Video Studio
ACDSee Video Studio
ACDSee Video Studio
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы15 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 163
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе ACDSee Video Studio

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