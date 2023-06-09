LocalSend - это универсальное приложение для совместного использования файлов, которое облегчает обмен файлами, мультимедиа, текстом и даже целыми папками между устройствами. Благодаря кросс-платформенной совместимости и открытому исходному коду LocalSend предлагает широкий спектр возможностей, сохраняя при этом удобный интерфейс.

При запуске LocalSend тестировщик попадает в три отдельных раздела: Получение, Отправка и Настройки. Первый экран, "Прием", позволяет принимать входящие файлы с ближайших устройств, подключенных к той же сети Wi-Fi. Нет необходимости в использовании внешних серверов или сложных конфигураций; LocalSend выполняет весь процесс самостоятельно.

Чтобы инициировать передачу файлов, пользователь может просто найти ближайшие устройства в интерфейсе приложения. Как только получатель будет определен, установить соединение и выбрать нужные файлы не составит труда. Будь то один файл или несколько файлов разных типов, вы можете включить их, нажав интуитивно понятную кнопку "Добавить".

LocalSend предоставляет способы отправки файлов как одному получателю, так и нескольким получателям одновременно. Если прямая передача невозможна, в приложении есть возможность поделиться файлами через URL.

При получении файлов можно автоматически сохранить их в указанном месте. Однако важно отметить, что эта функция не рекомендуется из-за возможного загромождения хранилища. Настроить этот параметр и изучить другие предпочтения можно в окне Настройки.

В окне "Настройки" можно персонализировать имя устройства, чтобы сделать его более узнаваемым в сети. Кроме того, в нем можно настроить яркость, цветовую схему и язык пользовательского интерфейса. В Настройках также можно изменить место загрузки по умолчанию, включить шифрование для повышения безопасности и перезапустить локальный сервер.

LocalSend - это удобное решение для совместного использования файлов, которое упрощает процесс передачи файлов, мультимедиа, текста и папок между устройствами. Его кросс-платформенная совместимость обеспечивает связь с Android, iOS, Windows, macOS и Linux без зависимости от внешнего сервера.