SARDU (Shardana Antivirus Rescue Disk Utility) - продвинутое приложение для создания загрузочных флешек или дисков с набором полезных утилит для настройки операционной системы или ее восстановления. Бывают ситуации, когда в результате внутреннего сбоя или действия вируса операционка перестает загружаться, а доступ к важным файлам и программам находится под угрозой. Чтобы избежать таких ситуаций как раз и стоит заранее приготовить загрузочный носитель с нужными в работе утилитами.

SARDU позволяет помещать в состав сборки разнообразные средства диагностики и наладки системы, антивирусные приложения, дистрибутивы операционных систем (Linux и Windows). К сожалению, в бесплатной версии пользователь ограничен предложенным списком инструментов. Платная (Pro-версия) содержит раздел "Extra", куда можно помещать любые приложения и программы по своему желанию - они тоже будут доступны в загрузочном носителе.

Весьма удобно, что механизм размещения в своей сборке утилит, антивирусов и операционок максимально упрощен: Вам не надо рыскать на просторах интернета в поисках официальной загрузки установочных файлов - разработчики реализовали прямой доступ к линкам на загрузку прямо из этого приложения. Вам остается только отметить нужные инструменты.

После того как все требуемые программы закачаны, выделите их и определитесь с носителем - USB и CD/DVD-диск (в правой части рабочего окна нужно будет нажать на соответствующую иконку). Чтобы проверить результат, прямо в SARDU реализован эмулятор QEMU.

В довершение стоит отметить, что программа полностью портативна и не требует установки в систему. В целом же, все достаточно понятно - создавайте загрузочные восстановительные диски с набором полезных утилит, наполняя список по своему усмотрению.