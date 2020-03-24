nomacs для Windows

nomacs 3.14

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Описание nomacs 3.14Описание   Скачать nomacs 3.14СКАЧАТЬ (39,36 Мб) Скриншоты nomacs 3.14Скриншоты (14)   Статистика nomacs 3.14Статистика   Отзывы о nomacs 3.14Отзывы (4)  
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4.43 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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nomacs - бесплатная программа для просмотра и редактирования изображений. Поддерживает большинство популярных графических форматов, включая RAW и PSD изображения.

Особенности nomacs:

  • Поддержка 39 графических форматов
  • Базовое редактирование изображений
    • поворот
    • обрезка
    • изменение размера
    • нормализация и инвертирование
  • Настройка яркости, контрастности, насыщенности, оттенка, гамма, воздействия
  • Имеет собственную систему плагинов и набор дополнительных инструментов
  • Функция Синхронизация позволяет удаленно дублировать все действия пользователя, что удобно при демонстрации изображений на нескольких экранах или устройствах
  • Предлагает несколько режимов просмотра и навигации по изображениям
  • Прямо в главном окне можно ознакомиться с EXIF информацией, метаданными изображения, гистограммой и информацией о файле
  • Настройка прозрачности окна программы, для удобства работы с другими приложениями
  • Понравившуюся картинку можно установить в качестве обоев для рабочего стола всего в один клик
  • Поддерживает распаковку архивов с изображениями
  • Простой редактор заметок
nomacs
nomacs
nomacs
nomacs
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 238
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Просмотр
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Отзывы о программе nomacs

kirdj про nomacs 3.12 [13-03-2019]

Пользуюсь версией nomacs 2.0.0х86 beta очень удобная для просмотра и ничего лишнего.Включаешь плеер ,появляются удобные кнопочки для перелистывания,отключаешь панель инструментов и меню-что-бы не отвлекали и красота!Эту версию тоже ставил,работает нормально,но вернулся на старую,удобней вьювера не встречал.
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Димас про nomacs 3.12 [10-12-2018]

вместо стандартного просмотрщика в вин10 отлично работает
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сергей про nomacs 3.6 [21-11-2017]

отличная программка.
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Axeniya про nomacs 3.2.0.175 [03-05-2016]

Пока что довольна, нареканий нет. Спасибо за труд!
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