Reboot Restore Rx для Windows

Reboot Restore Rx 3.2

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Описание Reboot Restore Rx 3.2Описание   Скачать Reboot Restore Rx 3.2СКАЧАТЬ (10,95 Мб) Скриншоты Reboot Restore Rx 3.2Скриншоты (5)   Статистика Reboot Restore Rx 3.2Статистика   Отзывы о Reboot Restore Rx 3.2Отзывы (4)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Reboot Restore Rx - простенькая утилита для создания точки восстановления системы, к которой ПК будет постоянно возвращаться при каждой перезагрузке. Получается как бы заморозка состояния ОС на определенный момент. Конечно, в операционку Windows встроен инструмент для работы с точками восстановления, которые создаются через определенные промежутки времени. Однако это не всегда удобно, т.к. может получиться так, что не все важные файлы, записи реестра и настройки могут быть восстановлены. Особенно такая ситуация актуально на компьютерах с общественным доступом - интернет-кафе, библиотеки, школьные классы и т.д.

Утилита сможет восстановить все удаленные программы, вернуть настройки, навести порядок в реестре и даже "оживить" поврежденные разделы. При этом программа настолько проста, что пользоваться ей может совершенно неопытный новичок. Устанавливая это приложение на свой ПК, нужно указать диски для мониторинга - вот и все.

После перезагрузки в системном трее появится иконка инструмента, которая ничем не будет Вас отвлекать от повседневной деятельности на ПК. Примечательно, что иконка отображается только для администратора машины: это сделано в целях безопасности. Из опций есть только функция включения/отключения наблюдения за разделами диска.

Теперь при перезагрузке операционки появится соответствующее окошко с восстановлением системных данных.

В завершении стоит сказать, что спектр применения приложения не ограничивается лишь публичными компьютерами: с таким же успехом программа может использоваться для тестирования подозрительных приложений, защиты потери данных при передаче домашнего ПК детям и т.д.

Reboot Restore Rx
Reboot Restore Rx
Reboot Restore Rx
Reboot Restore Rx
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 572
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Настройка, оптимизация
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Отзывы о программе Reboot Restore Rx

РобинГуд про Reboot Restore Rx 2.2 [12-11-2018]

вот еще скриншот смерти винды после этой программы! http://prntscr.com/lh58dj
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РобинГуд про Reboot Restore Rx 2.2 [08-11-2018]

Хорошо что сначала протестировал на виртуалке! А то бы был капец! Она тупо удалила загрузчик винды и все! У кого нет Hyper-V чтобы проверить не качайте не в коем случае!
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виктор про Reboot Restore Rx 2.2 [24-07-2017]

программа понравилась работает только не получается дефрагментация ж.диска-надо её удалять а потом снова ставить.
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myr про Reboot Restore Rx 2.0 build 20150605 [06-01-2016]

программа называется "плохие новости"
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