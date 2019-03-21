Reboot Restore Rx - простенькая утилита для создания точки восстановления системы, к которой ПК будет постоянно возвращаться при каждой перезагрузке. Получается как бы заморозка состояния ОС на определенный момент. Конечно, в операционку Windows встроен инструмент для работы с точками восстановления, которые создаются через определенные промежутки времени. Однако это не всегда удобно, т.к. может получиться так, что не все важные файлы, записи реестра и настройки могут быть восстановлены. Особенно такая ситуация актуально на компьютерах с общественным доступом - интернет-кафе, библиотеки, школьные классы и т.д.

Утилита сможет восстановить все удаленные программы, вернуть настройки, навести порядок в реестре и даже "оживить" поврежденные разделы. При этом программа настолько проста, что пользоваться ей может совершенно неопытный новичок. Устанавливая это приложение на свой ПК, нужно указать диски для мониторинга - вот и все.

После перезагрузки в системном трее появится иконка инструмента, которая ничем не будет Вас отвлекать от повседневной деятельности на ПК. Примечательно, что иконка отображается только для администратора машины: это сделано в целях безопасности. Из опций есть только функция включения/отключения наблюдения за разделами диска.

Теперь при перезагрузке операционки появится соответствующее окошко с восстановлением системных данных.

В завершении стоит сказать, что спектр применения приложения не ограничивается лишь публичными компьютерами: с таким же успехом программа может использоваться для тестирования подозрительных приложений, защиты потери данных при передаче домашнего ПК детям и т.д.