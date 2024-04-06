Метод Тичера для Android
|Оценка:
|3.93/5 голосов - 35
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Puzzle English
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 10 071 | Статистика
|Размер:
|57,85 Мб
|СКАЧАТЬ
Метод Тичера - последовательный курс изучения английского языка для начинающих от популярного онлайн-сервиса Puzzle English.
Каждый урок представляет собой небольшую порцию знаний. Получив теорию, тут же закрепите знания с помощью разнообразных тренировок и теста.
Состоит из 5 уровней - от начального до продвинутого. В данном приложении доступна программа 1-го уровня.
Программа 1-го уровня составлена профессиональными лингвистами для пользователей с начальным и нулевым уровнем знаний.
В 1-м уровне Учитель Puzzle English вас ждут:
- 200 часов занятий
- 3 870 обучающих видео
- 395 уроков
- Более 10 000 упражнений
- Доработки
- Исправление ошибок
- Улучшение работы приложения
Бесплатное приложение для саморазвития, благодаря которому можно освоить навык...
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Отзывы о программе Метод Тичера
Тамми про Метод Тичера 2.1.1 для Android [04-09-2016]
Замечательная программа для начинающих. Прекрасное объяснение,отчетливое проговаривание слов и фраз, продуманный контрольный тест
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