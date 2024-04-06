Метод Тичера для Android

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Оценка: 3.93/5 голосов - 35
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 10 071 | Статистика
Размер:57,85 Мб
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Метод Тичера - последовательный курс изучения английского языка для начинающих от популярного онлайн-сервиса Puzzle English.

Каждый урок представляет собой небольшую порцию знаний. Получив теорию, тут же закрепите знания с помощью разнообразных тренировок и теста. 

Состоит из 5 уровней - от начального до продвинутого. В данном приложении доступна программа 1-го уровня.

Программа 1-го уровня составлена профессиональными лингвистами для пользователей с начальным и нулевым уровнем знаний.

В 1-м уровне Учитель Puzzle English вас ждут:

  • 200 часов занятий
  • 3 870 обучающих видео
  • 395 уроков
  • Более 10 000 упражнений
Что нового в Метод Тичера 2.6.21?
  • Доработки
  • Исправление ошибок
  • Улучшение работы приложения
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Отзывы о программе Метод Тичера

Шынар про Метод Тичера 2.1.1 для Android [01-02-2017]

Очень классный программа
7 | 8 | Ответить

Тамми про Метод Тичера 2.1.1 для Android [04-09-2016]

Замечательная программа для начинающих. Прекрасное объяснение,отчетливое проговаривание слов и фраз, продуманный контрольный тест
8 | 7 | Ответить

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