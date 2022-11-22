BlueLife Hosts Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|Администрирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 139 | Статистика
|Размер:
|1,04 Мб
BlueLifeHosts editor - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете быстро отредактировать файлы HOSTS.
Когда вы вводите в браузер название домена, приложение преобразовывает его в IP адрес, после чего загружает ресурс. Все доменные имена имеют DNS адреса, благодаря которым и происходит загрузка. Но существует другой способ доступа к ресурсу - используя HOSTS файл. Редактируя его, вы можете запретить или разрешить загружать определенные ресурсы. Быстро запретить доступ к определенным сайтам, можно просто сменив реальный IP сайта на любой другой или локальный 127.0.0.1.
Редактирование файлов HOSTS происходит в удобном графическом интерфейсе, выполненном в виде таблиц со всеми необходимыми клавишами управления.
Возможности BlueLifeHosts editor:
- добавление новых доменов в список;
- редактирование имеющегося списка доменов;
- блокировка доменного имени;
- удаление записей;
- функция Resolve domain позволяет быстро добавить любой адрес сайта в список hosts с автоматическим определением его IP-адреса;
- создание резервной копии файла, которое может пригодится в случае неправильного редактирования.
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