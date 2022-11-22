BlueLife Hosts Editor для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Администрирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 139 | Статистика
Размер:1,04 Мб
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BlueLifeHosts editor - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете быстро отредактировать файлы HOSTS.

Когда вы вводите в браузер название домена, приложение преобразовывает его в IP адрес, после чего загружает ресурс. Все доменные имена имеют DNS адреса, благодаря которым и происходит загрузка. Но существует другой способ доступа к ресурсу - используя HOSTS файл. Редактируя его, вы можете запретить или разрешить загружать определенные ресурсы. Быстро запретить доступ к определенным сайтам, можно просто сменив реальный IP сайта на любой другой или локальный 127.0.0.1.

Редактирование файлов HOSTS происходит в удобном графическом интерфейсе, выполненном в виде таблиц со всеми необходимыми клавишами управления.

Возможности BlueLifeHosts editor:

  • добавление новых доменов в список;
  • редактирование имеющегося списка доменов;
  • блокировка доменного имени;
  • удаление записей;
  • функция Resolve domain позволяет быстро добавить любой адрес сайта в список hosts с автоматическим определением его IP-адреса;
  • создание резервной копии файла, которое может пригодится в случае неправильного редактирования.
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