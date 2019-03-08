ACDSee Ultimate для Windows

ACDSee Ultimate 2019 12.1.0 Build 1656

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ACDSee Ultimate 2019 12.1.0 Build 1656Описание   Скачать ACDSee Ultimate 2019 12.1.0 Build 1656СКАЧАТЬ (220,86 Мб) Скриншоты ACDSee Ultimate 2019 12.1.0 Build 1656Скриншоты (10)   Статистика ACDSee Ultimate 2019 12.1.0 Build 1656Статистика   Отзывы о ACDSee Ultimate 2019 12.1.0 Build 1656Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ACDSee Ultimate - мощная программа с широким функционалом для работы с цифровыми фотографиями. Поддерживает работу со слоями, а благодаря плагину Photoshop значительно увеличивает творческий потенциал.

Использует возможности редактирования и управления фотобиблиотеками ACDSee Pro и ACDSee. Поддерживает более 100 графических форматов, в том числе позволяет работать с RAW-изображениями. Позволяет просматривать, редактировать, систематизировать, публиковать и архивировать каталоги фотографий. Полностью устраняет необходимость использовать несколько фоторедакторов для достижения профессионального результата.

Особенности ACDSee Ultimate:

  • Создание слоев, перестановка их местами, соединение, манипулирование каждым из них по отдельности.
  • Редактирование определенного фрагмента изображения, не затрагивая другие его области.
  • Применение к слоям фильтров и эффектов.
  • Применение к слоям Pixel Targeting.
  • Добавление новых изображений на новые слои для создания коллажей.
  • Добавление текста и водяного знака в качестве отдельного слоя.
  • Поддержка прозрачности.
  • Быстрый просмотр изображений.
  • Широкий спектр инструментов редактирования.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • Ускоритель графической обработки.
  • Полная поддержка управления цветом для ICC и ICM цветовых профайлов.
  • Сортировка изображений по параметрам, полученным из цифровых фотокамер.
  • Визуальный метод добавления к изображениям метатегов.
  • Пакетная обработка большого количества фотографий с одновременным использованием множества функций.
  • Шаблоны HTML альбомов.
  • Интегрированная IPTC поддержка для взаимодействия с PhotoShop Captions.
  • Создание резервных копий во время импорта изображений.
  • Просмотр изображений с поддержкой Юникода.
  • Возвращение к оригиналу в любое время.
  • Загрузка на онлайн сервисы для фотографов.
ACDSee Ultimate
ACDSee Ultimate
ACDSee Ultimate
ACDSee Ultimate
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $149.99
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 057
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

FastStone Image Viewer 6.9

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого

IrfanView 4.52

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного

PaperScan 3.0.80 Free

PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной особенностью данного инструмента является возможность управления любым

Paint.NET 4.1.5

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает

Lightshot 5.4.0.1

Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует

Adobe Photoshop CC 20.0.1

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно спорить о том, что лучше Mac или PC, но все они едины в одном - без

скачать Adguard

Отзывы о программе ACDSee Ultimate

Admin

Отзывов о программе ACDSee Ultimate 2019 12.1.0 Build 1656 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 