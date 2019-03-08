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5 ACDSee Ultimate - мощная программа с широким функционалом для работы с цифровыми фотографиями. Поддерживает работу со слоями, а благодаря плагину Photoshop значительно увеличивает творческий потенциал. Использует возможности редактирования и управления фотобиблиотеками ACDSee Pro и ACDSee. Поддерживает более 100 графических форматов, в том числе позволяет работать с RAW-изображениями. Позволяет просматривать, редактировать, систематизировать, публиковать и архивировать каталоги фотографий. Полностью устраняет необходимость использовать несколько фоторедакторов для достижения профессионального результата. Особенности ACDSee Ultimate: Создание слоев, перестановка их местами, соединение, манипулирование каждым из них по отдельности.

Редактирование определенного фрагмента изображения, не затрагивая другие его области.

Применение к слоям фильтров и эффектов.

Применение к слоям Pixel Targeting.

Добавление новых изображений на новые слои для создания коллажей.

Добавление текста и водяного знака в качестве отдельного слоя.

Поддержка прозрачности.

Быстрый просмотр изображений.

Широкий спектр инструментов редактирования.

Поддержка "горячих" клавиш.

Ускоритель графической обработки.

Полная поддержка управления цветом для ICC и ICM цветовых профайлов.

Сортировка изображений по параметрам, полученным из цифровых фотокамер.

Визуальный метод добавления к изображениям метатегов.

Пакетная обработка большого количества фотографий с одновременным использованием множества функций.

Шаблоны HTML альбомов.

Интегрированная IPTC поддержка для взаимодействия с PhotoShop Captions.

Создание резервных копий во время импорта изображений.

Просмотр изображений с поддержкой Юникода.

Возвращение к оригиналу в любое время.

Загрузка на онлайн сервисы для фотографов. ACDSee для Windows

ACDSee Pro для Windows