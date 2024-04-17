Gun Fu: Stickman 2 для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.37.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 368 | Статистика
Размер:74.44 Мб
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Gun Fu: Stickman 2 скриншот № 2
Gun Fu: Stickman 2 скриншот № 3
Gun Fu: Stickman 2 скриншот № 4

Gun Fu: Stickman 2 - занимательная шутерная аркада, в которой вы сможете проверить свою скорость реакции. Вроде бы игра не отличается особыми графическими характеристиками или захватывающим сюжетом, но привлекает к себе внимание с первых же минут.

Ваша задача - смести со своего пути бесконечные отряды врагов, которые появляются в разных частях экрана и готовы нейтрализовать вас при малейшем промедлении. Сначала все покажется достаточно простым и тривиальным, но по мере продвижения вперед скорость игры возрастает и придется проявить всю ловкость, на которую вы только способны.

В Gun Fu: Stickman 2 вы можете улучшать своего героя, открывая новое оружие, снаряжение и изменяя его внешний вид. Интересно, что можно сражаться не только с самим собой, устанавливая новый рекорд, но и посоревноваться с пользователями со всего мира (мультиплеерный режим).

Одним словом, не щадите врагов, палите из всех стволов и постарайтесь продержаться на поле боя как можно дольше.

Что нового в Gun Fu: Stickman 2 1.37.0?
  • Новый режим -- Обрез!
  • Новые секретные пункты, чтобы разблокировать!
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