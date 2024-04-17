Gun Fu: Stickman 2 для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.37.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Dobsoft Studios
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 368 | Статистика
|Размер:
|74.44 Мб
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Gun Fu: Stickman 2 - занимательная шутерная аркада, в которой вы сможете проверить свою скорость реакции. Вроде бы игра не отличается особыми графическими характеристиками или захватывающим сюжетом, но привлекает к себе внимание с первых же минут.
Ваша задача - смести со своего пути бесконечные отряды врагов, которые появляются в разных частях экрана и готовы нейтрализовать вас при малейшем промедлении. Сначала все покажется достаточно простым и тривиальным, но по мере продвижения вперед скорость игры возрастает и придется проявить всю ловкость, на которую вы только способны.
В Gun Fu: Stickman 2 вы можете улучшать своего героя, открывая новое оружие, снаряжение и изменяя его внешний вид. Интересно, что можно сражаться не только с самим собой, устанавливая новый рекорд, но и посоревноваться с пользователями со всего мира (мультиплеерный режим).
Одним словом, не щадите врагов, палите из всех стволов и постарайтесь продержаться на поле боя как можно дольше.
- Новый режим -- Обрез!
- Новые секретные пункты, чтобы разблокировать!
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