Gun Fu: Stickman 2 - занимательная шутерная аркада, в которой вы сможете проверить свою скорость реакции. Вроде бы игра не отличается особыми графическими характеристиками или захватывающим сюжетом, но привлекает к себе внимание с первых же минут.

Ваша задача - смести со своего пути бесконечные отряды врагов, которые появляются в разных частях экрана и готовы нейтрализовать вас при малейшем промедлении. Сначала все покажется достаточно простым и тривиальным, но по мере продвижения вперед скорость игры возрастает и придется проявить всю ловкость, на которую вы только способны.

В Gun Fu: Stickman 2 вы можете улучшать своего героя, открывая новое оружие, снаряжение и изменяя его внешний вид. Интересно, что можно сражаться не только с самим собой, устанавливая новый рекорд, но и посоревноваться с пользователями со всего мира (мультиплеерный режим).

Одним словом, не щадите врагов, палите из всех стволов и постарайтесь продержаться на поле боя как можно дольше.