Encrypt Care для Windows

Encrypt Care 2.4

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Описание Encrypt Care 2.4Описание   Скачать Encrypt Care 2.4СКАЧАТЬ (1,97 Мб) Скриншоты Encrypt Care 2.4Скриншоты (5)   Статистика Encrypt Care 2.4Статистика   Отзывы о Encrypt Care 2.4Отзывы (1)  
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Encrypt Care - простое в использовании средство для шифрования важных данных, которое обеспечивает мощную защиту конфиденциальной информации. Здесь Вы сможете зашифровать (и при необходимости расшифровать) произвольный текст и любые файлы, а также создавать, проверять и экспортировать контрольные суммы. Удобно, что поддерживается пакетный режим: можно работать сразу с несколькими файлами одновременно.

Что касается используемых алгоритмов шифрования, то тут задействовано несколько самых надежных технологий: AES, Blowfish, CAST, DES, IDEA, RC2, RC4 и др. Относительно хеш-данных разработчики сделали доступными MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512.

Программа Encrypt Care работает очень быстро, потребляет совсем немного системных ресурсов и имеет интуитивно понятный интерфейс, освоить который не составит труда даже начинающему пользователю. Просто выбираете файлы (текст), нажимаете Encrypt и указываете место сохранения зашифрованных данных.

Таким образом, зашифровав нужную информацию, Вы можете не переживать за утечку персональных и секретных данных (что особенно актуально для ПК с общим доступом на работе или дома), т.к. открыть файлы можно только раскодировав их и введя правильный пароль.

Encrypt Care
Encrypt Care
Encrypt Care
Encrypt Care
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 483
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование
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Отзывы о программе Encrypt Care

Денис про Encrypt Care 2.0 [12-05-2016]

Действительно простой интерфейс программы, но в ее версии от марта этого года на первом экране пользовательских данных строка ввода пароля была почему то заблокирована, однако...
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