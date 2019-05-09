Encrypt Care - простое в использовании средство для шифрования важных данных, которое обеспечивает мощную защиту конфиденциальной информации. Здесь Вы сможете зашифровать (и при необходимости расшифровать) произвольный текст и любые файлы, а также создавать, проверять и экспортировать контрольные суммы. Удобно, что поддерживается пакетный режим: можно работать сразу с несколькими файлами одновременно.

Что касается используемых алгоритмов шифрования, то тут задействовано несколько самых надежных технологий: AES, Blowfish, CAST, DES, IDEA, RC2, RC4 и др. Относительно хеш-данных разработчики сделали доступными MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512.

Программа Encrypt Care работает очень быстро, потребляет совсем немного системных ресурсов и имеет интуитивно понятный интерфейс, освоить который не составит труда даже начинающему пользователю. Просто выбираете файлы (текст), нажимаете Encrypt и указываете место сохранения зашифрованных данных.

Таким образом, зашифровав нужную информацию, Вы можете не переживать за утечку персональных и секретных данных (что особенно актуально для ПК с общим доступом на работе или дома), т.к. открыть файлы можно только раскодировав их и введя правильный пароль.