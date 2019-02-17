AVZ 4.46
AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...
Avast Free Antivirus 2019 (19.2.4186)
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ
ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0
ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.
Malwarebytes Anti-Malware 3.7.1.2839 / 2.2.1.1043
Malwarebytes Anti-Malware - отличная антивирусная программа, которая нейтрализует угрозы, недоступные для стандартных антивирусов. Использует технологию быстрого
HitmanPro 3.8.0.295 Final
HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет
Trojan Remover 6.9.5.2962
Trojan Remover предназначен для удаления и защиты от троянов, даже неизвестных для стандартных антивирусов. Проверяет все системные файлы, включая реестр