Loaris Trojan Remover - программа для борьбы с различными современными формами киберугроз. Основным назначением программы является удаление вредоносных программ.

Поможет в тех случаях, когда стандартные антивирусные приложения не справляются с идентификацией и корректным удалением данных угроз. Утилита сканирует, обнаруживает и удаляет троянские программы и другие вредоносные программы с вашего ПК.

Приложение имеет простой интуитивно понятный интерфейс, макет которого мало чем отличается от других подобных программ.

Особенности: