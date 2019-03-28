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Polarr для iOS

Polarr 5.4.6 для iPhone, iPad

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Описание Polarr 5.4.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать Polarr 5.4.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (66.35 Мб) Скриншоты Polarr 5.4.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Polarr 5.4.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Polarr 5.4.6 для iPhone, iPadОтзывы (1)  
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Polarr - мощный профессиональный графический редактор с достаточно богатым набором инструментов для качественной и всесторонней обработки изображений, картинок и фотографий. Это приложение содержит все те же инструменты и опции, что и web-версия сервиса, однако не требует подключения к интернету, а значит может использоваться в любое удобное время и в любом удобном месте.

Приложение позволяет работать с множеством фильтров, разбитых на категории - частный, модерн, фильм, искусство. Если ни один из них Вам не подходит, то Вы легко можете создать свой собственный. Конечно же есть тут и управление цветом, четкостью, световыми характеристиками, тональностью, кривыми, доступны разнообразные эффекты (виньетки, блики, зернистость) и другое. При необходимости можно обрезать изображение, выбирать панорамную и градиентную область.

Если внесенные изменения Вам не понравились, то для этого используйте функцию отмены последнего действия, позволяющую сбросить редактирование вплоть до начального состояния. Готовую работу можно сохранить на своем устройстве, поделиться с друзьями через социальные сети (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, WeChat) или отправить по e-mail, sms/mms и другие сервисы обмена информацией.

В целом, графический редактор Polarr довольно прост в использовании, имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, а встроенный набор инструментов позволит проявить всю Вашу фантазию и превратить обычную фотку в настоящее художественное произведение.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Polarr
Polarr
Polarr
Polarr
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 395
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Polarr

Михаил про Polarr 4.1.0 для iPhone, iPad [27-09-2017]

Перестал открываться редактор когда нет доступа в интернет. Выбираешь фото в меню, после чего вместо фото открывается серый экран. Инструментов по бокам не видно, кнопки выход в галерею тоже не видно. Проблема наблюдается на устройствах Ipad 2017 и iphone 5. На других устройствах не проверял.
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