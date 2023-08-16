Polarr - мощный многофункциональный графический редактор с продвинутым набором инструментов для качественной и всесторонней обработки изображений, картинок и фотографий. Это приложение содержит все те же инструменты и опции, что и web-версия сервиса, однако не требует подключения к интернету, а значит может использоваться в любое удобное время и в любом удобном месте.

Приложение позволяет пользователю работать с множеством фильтров, разбитых на категории - частный, модерн, фильм, искусство. Если ни один из них Вам не подходит, то Вы легко можете создать свой собственный. Конечно же есть тут и управление цветом, четкостью, световыми характеристиками, тональностью, кривыми, доступны разнообразные эффекты (виньетки, блики, зернистость) и другое. При необходимости можно обрезать изображение, выбирать панорамную и градиентную область.

Если внесенные изменения Вам не понравились, то для этого используйте функцию отмены последнего действия, позволяющую сбросить редактирование вплоть до начального состояния. Готовую работу можно сохранить на своем устройстве, поделиться с друзьями через социальные сети (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, WeChat) или отправить по e-mail, sms/mms и другие сервисы обмена информацией.

В целом, графический редактор Polarr довольно прост в использовании, имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, а встроенный набор инструментов позволит проявить всю Вашу фантазию и превратить обычную фотку в настоящее художественное произведение.