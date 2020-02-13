Cymera - мощный графический редактор для Android-устройств, который позволяет работать как с готовыми изображениями на самом девайсе, так и сделать необычную фотографию при помощи встроенных объективов камеры.

Разработчики снабдили эту программу достаточно разнообразным инструментарием, превратив ее в небольшую профессиональную студию. Однако, что преобразовать обычную картинку в настоящую открытку не понадобятся сложные манипуляции и специфические настройки. Просто возьмите свое изображение и поэкспериментируйте с живыми фильтрами: SUNNY, CREAM, SHINE, CRYSTAL, LOVELY и другие (всего 15 типов). Кроме этого, в Cymera конечно же присутствуют стандартные функции редактирования фотографий: яркость, контрастность, размытие, обрезка, вращение и т.д. Для придания уникальности своей работе используйте тонкую настройку при помощи более 100 световых эффектов, рамок и виньеток.

После обработки картинок попробуйте поупражняться в создании коллажей. Для этого тут предусмотрены разнообразные шаблоны размещения фото, нанесение надписей, забавные стикеры, добавление произвольных фигур, функция распознавания лиц и другое. В целом, если проявите творческие нотки, то должно получиться интересно и необычно: такой коллаж можно с гордостью показывать окружающим в качестве отчета о мероприятии, поездке, отпуске, важном событии и т.д.

Как уже отмечалось, приложение имеет различные параметры камеры для съемки неповторимых селфи: 7 необычных объективов (разделенные объективы, "рыбий глаз", игрушечная камера, ломо-камера и др.), а также дополнительные эффекты, такие как бесшумный режим, стабилизация, таймер, размытие.

Готовыми проектами можно сразу делиться в популярных социальных сетях и коммуникационных приложениях.

Одним словом, поместив на свое устройство мини-студию по обработке изображений Cymera, вы сможете не только улучшить обычные фотографии, но и воплотить в реальность все свои дизайнерские задумки и творческие идеи при создании интересных открыток и коллажей.