Cymera для Android

Cymera 4.0.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Cymera 4.0.1 для AndroidОписание   Скачать Cymera 4.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (93,55 Мб) Скриншоты Cymera 4.0.1 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Cymera 4.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Cymera 4.0.1 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cymera - мощный графический редактор для Android-устройств, который позволяет работать как с готовыми изображениями на самом девайсе, так и сделать необычную фотографию при помощи встроенных объективов камеры.

Разработчики снабдили эту программу достаточно разнообразным инструментарием, превратив ее в небольшую профессиональную студию. Однако, что преобразовать обычную картинку в настоящую открытку не понадобятся сложные манипуляции и специфические настройки. Просто возьмите свое изображение и поэкспериментируйте с живыми фильтрами: SUNNY, CREAM, SHINE, CRYSTAL, LOVELY и другие (всего 15 типов). Кроме этого, в Cymera конечно же присутствуют стандартные функции редактирования фотографий: яркость, контрастность, размытие, обрезка, вращение и т.д. Для придания уникальности своей работе используйте тонкую настройку при помощи более 100 световых эффектов, рамок и виньеток.

После обработки картинок попробуйте поупражняться в создании коллажей. Для этого тут предусмотрены разнообразные шаблоны размещения фото, нанесение надписей, забавные стикеры, добавление произвольных фигур, функция распознавания лиц и другое. В целом, если проявите творческие нотки, то должно получиться интересно и необычно: такой коллаж можно с гордостью показывать окружающим в качестве отчета о мероприятии, поездке, отпуске, важном событии и т.д.

Как уже отмечалось, приложение имеет различные параметры камеры для съемки неповторимых селфи: 7 необычных объективов (разделенные объективы, "рыбий глаз", игрушечная камера, ломо-камера и др.), а также дополнительные эффекты, такие как бесшумный режим, стабилизация, таймер, размытие.

Готовыми проектами можно сразу делиться в популярных социальных сетях и коммуникационных приложениях.

Одним словом, поместив на свое устройство мини-студию по обработке изображений Cymera, вы сможете не только улучшить обычные фотографии, но и воплотить в реальность все свои дизайнерские задумки и творческие идеи при создании интересных открыток и коллажей.

Что нового в Cymera 4.0.1 для Android?
  • Исправлены ошибки и улучшения производительности.
Cymera
Cymera
Cymera
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 926
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

QuickPic 5.0.0 для Android

QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы.

DemIt 2.1.0 для Android

DemIt - приложение для создания демотиваторов. Вы сможете создавать демотиваторы быстро, легко, с юмором. Изображение можно выбрать из галереи либо использовать

Adobe Spark Post 0.4.4 для Android

Удобное в использовании приложение от компании Adobe, для создания графического контента на все случаи жизни, например фотоколлажей, постеров или публикаций для

My Photo Sticker 2.4.9 для Android

My Photo Sticker – приложения с помощью различных «стикеров» превратит ваши фотографии и изображения в забавные картинки. Полученными результатами можно поделиться с

Aviary 4.8.3 для Android

Aviary – фоторедактор для быстрого редактирования фотоснимков и изображений. Улучшайте фото с помощью косметических средств (удаление эффекта красных глаз, пятен,

Easy Paint 20111220 для Android

Easy Paint - несложный графический редактор освоить работу с которым сможет даже маленький ребенок. Вы можете выбирать цвета для рисования, используя свой палец в

скачать Adguard

Отзывы о программе Cymera

Tupe про Cymera 2.6.1 для Android [21-02-2016]

Помоему лучший из редакторов.
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 