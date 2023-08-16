Moto Traffic Race – в этой игре вас ожидают экстремальные гонки по городским трассам, заполненным автомобилями и различными препятствиями. На максимальной скорости обгоняйте машины, грузовики, автобусы и объезжайте пробки, пожарные машины и полицейские посты.

Попробуйте свой байк в двух игровых режима – днем или ночью и зарабатывайте максимальное количество денег. На эти средства можно усовершенствовать свою игру с помощью новых байков или новых персонажей. Можно выделить несколько особенностей Moto Traffic Race: