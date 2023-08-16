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Moto Traffic Race для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.33.02 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Гонки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 404 | Статистика
Размер:84,52 Мб
Moto Traffic Race скриншот № 1
Moto Traffic Race скриншот № 2
Moto Traffic Race скриншот № 3
Moto Traffic Race скриншот № 4

Moto Traffic Race – в этой игре вас ожидают экстремальные гонки по городским трассам, заполненным автомобилями и различными препятствиями. На максимальной скорости обгоняйте машины, грузовики, автобусы и объезжайте пробки, пожарные машины и полицейские посты.

Попробуйте свой байк в двух игровых режима – днем или ночью и зарабатывайте максимальное количество денег. На эти средства можно усовершенствовать свою игру с помощью новых байков или новых персонажей. Можно выделить несколько особенностей Moto Traffic Race:

  • Два игровых режима.
  • Большое количество байков на выбор.
  • Реальные дорожные пробки с реальными автомобилями.
  • Приятная графика и забавный саундтрек.
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