Moto Traffic Race для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.33.02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Extreme Fun Games
|Категория:
|Гонки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 404 | Статистика
|Размер:
|84,52 Мб
Moto Traffic Race – в этой игре вас ожидают экстремальные гонки по городским трассам, заполненным автомобилями и различными препятствиями. На максимальной скорости обгоняйте машины, грузовики, автобусы и объезжайте пробки, пожарные машины и полицейские посты.
Попробуйте свой байк в двух игровых режима – днем или ночью и зарабатывайте максимальное количество денег. На эти средства можно усовершенствовать свою игру с помощью новых байков или новых персонажей. Можно выделить несколько особенностей Moto Traffic Race:
- Два игровых режима.
- Большое количество байков на выбор.
- Реальные дорожные пробки с реальными автомобилями.
- Приятная графика и забавный саундтрек.
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Отзывы о программе Moto Traffic Race
Admin
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