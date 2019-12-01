Signal Private Messenger

Telegram 1.8.15
Telegram - десктопная версия для Windows одного из самых популярных мессенджеров
WhatsApp 0.3.9308
WhatsApp - десктопная версия популярного мобильного мессенджера. Присутствует полная синхронизация с приложением на мобильном устройстве, поддерживаются системные
ScripT Pro 5.1
ScripT Pro - многофункциональный, удобный mIRC скрипт. Включает в себя все стандартные функции и инструменты (авто вход, система эвей), удобные настройки, некоторые
Viber 11.9.5.32
Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых
Discord 0.0.301
Отправляйте текстовые сообщения, используйте голосовой чат, создавайте выделенные каналы связи - все это, и многое другое доступно с Discord. Малое потребление
WhatsApp Web 1.0 для Google Chrome
WhatsApp Web - расширение для Google Chrome, с помощью которого вы сможете получить доступ к WhatsApp прямо с вашего веб-браузера