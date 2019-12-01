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Signal Private Messenger для Windows

Signal Private Messenger 1.28.0

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Описание Signal Private Messenger 1.28.0Описание   Скачать Signal Private Messenger 1.28.0СКАЧАТЬ (83,38 Мб) Скриншоты Signal Private Messenger 1.28.0Скриншоты (4)   Статистика Signal Private Messenger 1.28.0Статистика   Отзывы о Signal Private Messenger 1.28.0Отзывы (0)  
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2.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.33 из 5
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Signal Private Messenger - десктопная версия одного из самых защищенных мобильных мессенджеров, которая обеспечивает простое, быстрое и безопасное общение. Пользователю доступны групповые чаты, высокое качество аудио- и видеосвязи, сквозное шифрование всех сообщений, звонков и чатов, автоматически исчезающие сообщения и многое другое.

Все сообщения абсолютно приватны и синхронизируются с мобильными устройствами.

Основные возможности:

  • Приватное общение в групповых чатах.
  • Отправка текстовых, голосовых, графических сообщений, видео и документов в любую точку планеты.
  • Высокое качество аудио- и видеосвязи независимо от расстояния.
  • Звонки по всему миру абсолютно бесплатно.
  • Все сообщения, звонки и чаты защищены сквозным шифрованием.
  • В отличие от других мессенджеров Signal не сохраняет метаданные сообщений.
  • Возможность использовать исчезающие сообщения. Выберите время для удаления сообщений, и они исчезнут из переписки автоматически.
Signal Private Messenger
Signal Private Messenger
Signal Private Messenger
Signal Private Messenger
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 452
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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Отзывы о программе Signal Private Messenger

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