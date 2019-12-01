Signal Private Messenger - десктопная версия одного из самых защищенных мобильных мессенджеров, которая обеспечивает простое, быстрое и безопасное общение. Пользователю доступны групповые чаты, высокое качество аудио- и видеосвязи, сквозное шифрование всех сообщений, звонков и чатов, автоматически исчезающие сообщения и многое другое.

Все сообщения абсолютно приватны и синхронизируются с мобильными устройствами.

Основные возможности: